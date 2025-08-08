Ximo Navarro regresa al césped a una semana del inicio de liga
No ha tenido minutos en toda la pretemporada por un problema muscular
RAC
A Coruña
Ximo Navarro regresó al césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo junto al resto de sus compañeros para realizar la primera parte del entrenamiento tras el duelo ante el Oviedo en Ribadeo. El andaluz, criado en Mallorca, fue uno de los futbolistas importantes en las dos últimas temporadas, pero no ha tenido la oportunidad de debutar en esta pretemporada por un contratiempo muscular, que prolongó su larga inactividad tras un problema de espalda. La segunda parte de la sesión ya no la pudo completar, aunque va dando pasos para volver a jugar partidos. Será prematuro que llegue al inicio de liga ante el Granada.
