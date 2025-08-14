Ximo Navarro y José Ángel, los únicos ausentes en el inicio de liga del Deportivo en Granada
Son las únicas ausencias confirmadas para el encuentro de mañana
RAC
A Coruña
Fueron dos de los mejores futbolistas del Dépor en la segunda vuelta del pasado ejercicio, pero Hidalgo no podrá contar con ellos en la primera jornada de liga ante el Granada. Se trata de José Ángel y Ximo Navarro. El pivote estaba regresando a los entrenamientos tras la operación para subsanar derivadas de una pubalgia, pero un contratiempo muscular ha retrasado su puesta a punto. Otro inconveniente de la misma índole ha frenado al lateral, que se encuentra en un punto más avanzado de la recuperación al haber podido realizar parte de las tareas del grupo. Comas llega justo de preparación al duelo, pero con el alta y tras jugar.
