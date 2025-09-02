Ximo Navarro: "Hay un buen equipo, nos hemos reforzado con jugadores de nivel"

El lateral diestro cree que el equipo tiene "calidad para hacer más" si "lima un par de cosas", en un partido en el que el cuadro coruñés empezó mal con un gol a los 11 segundos, pero logró un empate que califica como "un buen punto fuera de casa".

El almeriense considera que tras el tanto y, antes del segundo gol, el Dépor estaba siendo mejor: "Por futbol no estaban siendo mejor, habíamos tenido ocasiones claras. Quizá la sensación es que el partido estaba siendo malo". A lo que añade que tiene fe en la plantilla que se ha formado: "Hay buen equipo, nos hemos reforzado con jugadores de nivel de la categoría. Es muy competitiva, los cambios suben el nivel para la segunda parte".

Navarro, además, habló de Yeremay, en quien confía siempre que debe ejecutar un penalti: "La temporada pasada ya asumía los penaltis, Es un jugador de muchísima calidad, muy frío para esos momentos". Tras un mercado movido, destaca la importancia que tiene para el equipo: "Es un baluarte, es una suerte que esté con nosotros para ayudarnos en un objetivo grande. Es una suerte tener el mejor jugador de la categoría". Y añade: "Estoy seguro de que hará una gran temporada. Lo importante es que sea feliz".

También puso en valor el partido de David Mella: "Es otro jugador importante del Deportivo. Muy joven. Esto acaba de empezar. Todos vamos a ir poco a poco a más. Le tocó mucho defender al extremo de ellos que era rápido y potente. La segunda ha tirado para arriba y ha hecho una segunda parte espectacular".

Ximo Navarro avanza poco a poco en su puesta a punto. Tras entrar de recambio por tercer partido consecutivo, en Butarque sumó media hora de juego. "Fue una pretemporada complicada. Sabía que el comienzo iba a ser difícil. A esperar las oportunidades y entrenar bien para estar preparado. Me ha tocado salir en el descanso y contento", explica sobre cómo está.