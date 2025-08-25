Ximo llama a la puerta de Arnau Comas y Loureiro convence de central

«Arnau ha pedido el cambio; hoy [refiriéndose al domingo] y el otro día tenemos que hacer ese cambio. Con Ximo esperábamos esa profundidad y energía que tiene. Es una evidencia que cuanto tienes que ir a por el partido no puedes gastar tanto cambio en la zona de atrás», explicó Antonio Hidalgo después del empate del Dépor ante el Burgos. Corría el minuto 55 cuando el técnico de Canovelles consumió la primera ventana para replicar el movimiento realizado en Los Cármenes. Loureiro se colocó junto a Dani Barcia y Ximo Navarro volvió a sumar minutos en esa puesta a punto progresiva tras la lesión sufrida en la espalda la temporada pasada.

Se abre, así, la primera duda en torno a un once que ha sido el mismo tanto para el Teresa Herrera como para las dos primeras jornadas de competición. Arnau Comas, llamado a ser uno de los líderes de la zaga, no ha podido acabar ninguno de los dos encuentros tras solicitar en ambos casos la sustitución. En su relevo, Miguel Loureiro, que ya ha actuado en esa posición en otras ocasiones, rindió a la perfección al sumar incluso un robo clave en una acción en la que Íñigo Córdoba se iba a plantar mano a mano con Germán hasta que el cercedense metió la puntera.

El diestro, ex del Huesca, se ganó el domingo varias ovaciones de Riazor gracias a su pundonor. «Estoy cómodo, en los últimos años me tocó jugar ahí, con el paso del tiempo coges más tranquilidad y pausa. Donde haga falta trataré de dar mi mejor nivel», expresó tras su estreno en casa. Su polivalencia le ha permitido ser, de momento, la opción elegida por delante de Lucas Noubi, quien aguarda su turno ante las dudas físicas generadas por Arnau. El catalán, que se ha mostrado seguro en ambos duelos, deberá mejorar físicamente para poder sostener su titularidad.

El regreso de Ximo Navarro, un jugador indiscutible en el Deportivo las últimas dos temporadas, abre más si cabe el debate en torno a la zaga. El de Guadahortuna sumó 15 minutos en Los Cármenes y más de media hora ante el Burgos. Este año, además, es el cuarto capitán, lo que denota la importancia que tiene para el vestuario y también para Hidalgo, quien no ha dudado en sacarlo al campo pese a la falta de una pretemporada completa.