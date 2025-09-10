Xavi Sintes, remedio contra la migraña en la defensa del Córdoba CF

El Córdoba CF continúa trabajando para lograr la primera victoria a domicilio en la actual temporada, el próximo domingo en el estadio de Encamp, ante el Andorra (14.00 horas). Una de las aspiraciones de Iván Ania no es otra que la que señala a una «defensa binaria». Es decir, que continúe con la racha de cero o uno en su portería iniciada en el José Zorrilla, hace dos jornadas (0-0) y continuó en la última, ante el Castellón el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (2-1). La mejoría en los números defensivos es obligatoria si se quiere aspirar a puntuar, tal y como señalan todos los manuales y remarcó el propio técnico ovetense en las últimas semanas. Encajar dos o más goles obliga a una producción anotadora que no está al alcance ni de los más grandes de Europa.

Pero conseguir ese objetivo el Córdoba CF sufrió en los inicios de una migraña en el eje de la zaga que provocó no pocos desajustes. La lesión de Rubén Alves y el paso adelante que aún ha de dar Álex Martín dejaban a este Córdoba CF algo cojo. No sólo por los contratiempos protagonizados por estos dos últimos futbolistas, sino también por las propias decisiones del entrenador blanquiverde.

Porque lo llamativo era que, aún con esos problemas, Iván Ania no miraba más allá en el banco. Allí se sentaba un tal Xavi Sintes, por el que apostó como central cuando la pasada campaña se puso cuesta arriba por los problemas en el eje de la zaga. Las salidas de José Antonio Martínez y Adrián Lapeña, entonces, dejó en serias dudas la zona, pero fue el balear el que las despejó, a pesar de que llegaba desde Segunda RFEF y alternando la posición de central con la de pivote defensivo.

«Sabía que era válido»

Ya en febrero, tras convertirse en una de las sorpresas del Córdoba CF en su regreso al fútbol profesional, Xavi Sintes aseguró en sala de prensa que «el trabajo da sus frutos. Soy una persona muy competitiva, que tenía mucha confianza en mí. Sabía que era válido para el puesto, no tenía ninguna duda de que iba a revertir la situación. El míster me dio la oportunidad y la aproveché. Aprovechando cada partido, es una oportunidad más», comentó el futbolista del Córdoba CF, que cumple contrato en junio.

Justo al llegar diciembre, cuando la operación de traspaso de Adrián Lapeña al CSKA Sofía comenzaba a tomar cuerpo, Iván Ania se vio obligado a tirar del balear como acompañante de José Antonio Martínez en el eje de la zaga. Ahí comenzó a labrarse Xavi Sintes un 2025 inolvidable. Porque el mahonés ya no dejaría de aparecer en la foto de grupo al iniciarse cada encuentro hasta sumar 27 titularidades consecutivas. Al igual que otros compañeros, el pasado verano vio cómo la zona en la que actúa se reforzaba, un mercado estival que le devolvió al banquillo. Constrastaba aquel protagonismo de la 2024-25 con el ostracismo con el que inició la 2025-26, en la que pasó a ser el cuarto central de la plantilla.

Desde el banquillo

Sin embargo, los cinco goles encajados en las dos primeras jornadas, la lesión de Rubén Alves, así como las dudas con Álex Martín devolvieron el protagonismo a Xavi Sintes, que ha iniciado los partidos en las dos últimas jornadas: el 0-0 en Valladolid y el 2-1 en Castellón. De 5 goles encajados a uno solo. El dolor de cabeza en el que se había convertido el eje de la zaga para Iván Ania parece remitir.

Pero ahora llega un nuevo reto. Álex Martín continúa trabajando cada semana por un hueco en el once. Rubén Alves recupera sensaciones físicas y, día a día, va mejorando al punto de sentirse muy cerca del estado de forma que mostró la pasada temporada. Y Franck Fomeyem parece inamovible en el once, tanto por lo que transmite como por acciones concretas en las que se comprueba que mientras que el físico le acompañe logrará suplir ciertas carencias con él.

Por lo tanto, la prueba de fuego llega a partir de Andorra. Xavi Sintes aspira a su tercera titularidad consecutiva tras no oler ni un minuto en las dos primeras jornadas de Liga. Y la alternativa será un Rubén Alves completamente recuperado y un Álex Martín que compite cada semana en los entrenamientos. Sea cual sea la elección parece que esa migraña en el Córdoba CF parece remitir.