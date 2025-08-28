Xavi García Pimienta reivindica su paso por el Sevilla FC como un salto decisivo en su carrera

El técnico Xavi García Pimienta ha roto su silencio sobre su paso por el Sevilla FC con unas declaraciones en las que pone en valor su experiencia en el club hispalense y el trabajo realizado durante la pasada temporada. En un vídeo publicado por el Comité de Entrenadores, el entrenador catalán destaca “el gran salto” que ha significado su paso por el Sevilla y el aprendizaje obtenido durante su etapa.

García Pimienta, que llegó al banquillo sevillista en la temporada 2024/25, dirigió al equipo en 34 partidos oficiales. Fue destituido en la jornada 30 con el equipo en 12ª posición y 36 puntos, a tan solo 5 de los puestos europeos, y mucho más cerca de la lucha por Europa que de la zona de descenso. En la jornada 27, el Sevilla alcanzó la 10ª posición, igualando en puntos con el equipo que ocupaba plaza continental.

Sobre su experiencia en el conjunto hispalense, García Pimienta afirmó que estar en un “grandísimo club” como el Sevilla le permitió aprender “muchísimo” acerca de las aspiraciones, los retos y los objetivos que persigue una entidad de esa magnitud.

El técnico aseguró que, pese a recibir al equipo en una situación complicada, fueron capaces de jugar bien al fútbol y al mismo tiempo mantenerse en una posición tranquila. “Estuvimos mucho más tiempo luchando por los puestos de Europa que cerca del descenso”, señaló.

También subrayó que entrenar a un club con tantos éxitos recientes como la Europa League supuso un “salto muy importante” en su carrera. “Es una experiencia que he aprovechado al máximo, pero que me gustaría seguir mejorando”, concluyó.

El entrenador afronta ahora una nueva etapa en su trayectoria con la misma filosofía que le ha caracterizado: fútbol propositivo, gestión cercana del vestuario y apuesta por el talento joven.

Una trayectoria sólida y contrastada

La etapa de Xavi García Pimienta en el Sevilla es un capítulo más en una carrera construida sobre el trabajo de cantera y la progresión constante:

FC Barcelona: 17 años en la cantera azulgrana, dirigiendo desde categoría Cadete hasta el filial. Campeón de la UEFA Youth League 2018 con el Juvenil. Segundo entrenador del Barça B entre 2015 y 2017, y primer técnico durante cuatro temporadas (128 partidos: 47 victorias, 39 empates y 42 derrotas), siendo el segundo con más campañas al frente del segundo equipo culé, solo por detrás de Quique Costas.

UD Las Palmas: 105 partidos como entrenador, con un ascenso a Primera División en la temporada 2022/23 y clasificación para el play-off de ascenso en la 2021/22.

Sevilla FC: 34 partidos en la 2023/24, manteniendo al equipo en posiciones de media tabla y compitiendo por objetivos europeos en tramos clave de la temporada.