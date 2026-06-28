Xavi Espart y las estrellas que marcarán la Euro Sub-19

El Europeo Sub-19 levanta el telón este domingo en Gales, una cita que, además de coronar a la mejor selección continental de la categoría, volverá a servir como escaparate para algunas de las mayores promesas del fútbol europeo. Como cada verano, ojeadores, clubes y aficionados pondrán el foco en una generación de talento que busca dar el salto definitivo a la élite.

El torneo reúne a una generación extraordinaria de talento europeo, con varias escuelas tradicionales del fútbol de élite de nuevo en primer plano. Italia, España y Alemania lideran el ranking, pero el mapa se completa con joyas balcánicas, perfiles físicos del Este y atacantes capaces de decidir partidos en una sola acción. Estos son los diez futbolistas llamados a dejar huella en Gales… y a cambiar su estatus en cuestión de días.

Mattia Liberali (Italia, Catanzaro)

El gran referente técnico de Italia, que llega con la base de la generación campeona de Europa Sub-17. El lombardo es un número ‘10’ de inspiración clásica, capaz de gobernar el juego entre líneas, filtrar el último pase y asumir el mando creativo de toda una generación. ‘Controlado’ por el Milan, media Italia está pendiente de su futuro tras brillar en el Catanzaro de Serie B.

Adin Licina (Alemania, Juventus)

Uno de los jugadores más especiales del torneo. Puede aparecer en cualquier zona del ataque y siempre genera la sensación de que el partido depende de su siguiente acción. Zurda de altísimo nivel y lectura ofensiva diferencial.

Xavi Espart (España, FC Barcelona)

Uno de los futbolistas más versátiles del torneo. En España es mediocentro organizador. En el Barça está llamado a ser el lateral derecho del futuro, por eso Flick lo comparó con Philipp Lahm. Es uno de los pilares del equipo de Paco Gallardo, que comanda una de las generaciones más interesantes que se recuerdan.

Xavi Espart es un puntal de la selección sub-19 / RFEF

Francis Onyeka (Alemania, Bayer Leverkusen)

Delantero vertical y agresivo, máximo goleador de la fase de clasificación. Ataca los espacios como pocos en su generación y representa el perfil más directo del ataque alemán. Jugará cedido en el Elversberg tras brillar en el Bochum.

Thiago Pitarch (España, Real Madrid)

Interior con llegada, técnica y personalidad. Capaz de romper líneas conduciendo y aparecer en zonas de remate. Miembro del mismo bloque que ha conquistado la Youth League para el Madrid, que aporta seis futbolistas: del portero Javi Navarro a Daniel Yáñez.

Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid, ante el Bayern. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Vasilije Kostov (Serbia, Estrella Roja)

Centrocampista total. Gol, pase, ritmo y liderazgo competitivo. Generación 2008, ya es una realidad en el Estrella Roja y llega a Gales como uno de los grandes candidatos a mejor jugador del campeonato.

Christian Comotto (Italia, Milan)

El segundo gran nombre italiano. Interior de enorme madurez táctica, con capacidad para equilibrar el juego, sostener la posesión y llegar desde segunda línea. Pieza clave en la profundidad de la Azzurra. Buena temporada en la Spezia.

Kyrylo Digtyar (Ucrania, Metalist)

Defensa polivalente de referencia. Puede jugar en varias posiciones de la línea defensiva y destaca por su inteligencia táctica, liderazgo y madurez competitiva.

Olti Hysni (Dinamarca, Sønderjyske)

Extremo vertical, rápido y muy agresivo en campo abierto. Especialista en transiciones, es uno de los jugadores daneses con mayor capacidad para romper partidos desde la banda.

Lovro Chelfi marcó en Sabadell / FCB

Lovro Chelfi (Croacia, FC Barcelona)

Aunque su nombre genera menos titulares que otros, el centrocampista croata es uno de los jugadores con mayor margen de crecimiento del torneo. Formado en la cantera del Barcelona, destaca por su técnica, visión y capacidad para organizar el juego desde la medular.