Xanma Louro: "En diez años me gustaría que el Dépor estuviera donde estaba hace 26"

Xanma Louro (Muros, 1997) es una de las voces de moda en Galicia. El cantante y guitarrista de The Rapants (Muros, 2018) atiende a SPORT mientras siguen su ruta de conciertos veraniegos y tras haber vibrado con el show de María Pita ante su gente. En el final de la pasada temporada, The Rapants fue protagonista en la fiesta del ascenso del Dépor y este año podrán contradecir uno de los versos de su canción estrella 'O Avión'. Porque esta vez, no perderán el avión a Barcelona y se medirán al FC Barcelona en el Camp Nou. Louro expresa su fascinación por Yeremay y su admiración por un deportivista de cuna como Loureiro. Ellos quedó claro que bailar saben un rato; Xanma también disfruta en el escenario.

Venís de actuar en María Pita con la plaza a rebosar y con vuestra gente. ¿Qué tiene A Coruña que la hace tan especial?

Sí, al final en toda Galicia. Estos conciertos han sido muy especiales porque tanto el público que nos conoce y nos sigue desde siempre, como el que era su primer concierto, nos ha apoyado mogollón y los ha hecho muy divertidos, sumándose a bailar y a cantar, y eso es de agradecer.

¿Y en qué escenario os haría ilusión tocar en un futuro?

Pues no sabría escoger, la verdad. Este año hemos cumplido bastantes sueños a nivel de escenarios, porque hemos tocado en bastantes sitios que nos hacían ilusión. En Barcelona hemos estado en la gira de salas del Festival B y nos haría mogollón de ilusión tocar en el propio festival algún día, porque mola bastante.

La suma del ascenso con que Villares escogiese nuestra canción ese día fue muy bonito Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

Precisamente, este año ha sido mágico para la ciudad con el ascenso del Dépor. Estuvisteis muy presentes en la celebración del ascenso. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?

Pues yo, que soy el único del Dépor de la banda, con muchos nervios y tensión, porque hubo un momento de la temporada más complicado y el equipo fue manteniendo la ilusión y sacando puntos complicados y, al final, muy feliz. Ver el día de Valladolid que subieran al escenario todos los jugadores y que el capitán, Diego Villares, escogiera nuestra canción ‘O Avión’ para salir fue como guau. Yo no me lo creía. En ese momento empecé a llorar y no me lo podía creer. La suma del ascenso con que escogiese nuestra canción fue muy bonito, la verdad.

The Rapants actuó en la fiesta del ascenso del Dépor / INSTAGRAM: @RCDEPORTIVO

Me la has puesto botando, porque en uno de los versos de ‘O Avión’ dice “perdín o avión a Barcelona”. Este año desde luego que no lo perderéis porque el Dépor jugará en el Camp Nou.

Sí, a ver, este año ha habido una subida de nivel en Primera, pero creo que el director deportivo ha hecho fichajes de calidad y parece que con bastante cabeza para que el año que viene tengamos equipo para competir en Primera.

Además, la afición ha hecho la canción muy suya en las celebraciones del equipo. ¿Es el mayor logro que podéis tener como artistas?

Sí, sobre todo a nivel Galicia, sentimos que hay un sentimiento de pertenencia y que la gente hace suyas nuestras canciones en todos los contextos. Tanto en el Dépor como en el Celta, el Liceo, el Obradoiro, el Breogán. Afortunadamente, nos pinchan en sus partidos; cuentan con nosotros. Hemos estado en la fiesta de ascenso del Dépor, pero el año pasado estuvimos en la fiesta de final de temporada del Celta. Mi compañero Samuel, el otro vocalista y guitarra del grupo, es del Celta, entonces tenemos un poco de rivalidad. Nos hace muchísima ilusión que, independientemente del equipo nos pinchen y cuenten con nosotros, por supuesto.

Foto de la promoción de Rapants Club / Andrea Sánchez

Tenemos aficionados y haters de Celta y Dépor Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

Eso al final también es positivo porque no os identifican con un único equipo y viven vuestra música tanto la gente del Celta como la gente del Dépor

Está guay porque tenemos aficionados y haters de ambos equipos (entre risas). Nos mantiene los pies en el suelo.

En mayo justo disteis un concierto en Barcelona. Catalunya y Galicia comparten que tienen una lengua propia y un sentimiento de pertenencia único. Vosotros precisamente cantáis en gallego. ¿Cuán importante es reivindicar esas raíces y la cultura gallega para vosotros?

Para nosotros, sobre todo, lo que siempre hemos intentado y mantenido ha sido la idea de hacerlo de una manera más natural. No somos muy reivindicativos más allá de cantar en gallego, que es la lengua que hablamos desde pequeños y la que utilizamos a diario. Así como otras bandas o artistas que sí que reivindican el hablar en gallego y utilizar nuestra lengua. Al ser una banda de pop, lo hacemos de una manera más natural, pero siempre nos ha parecido importante cantar en nuestra lengua materna porque es en la que mejor nos desenvolvemos para hablar y escribir.

Estamos totalmente abiertos a intentar cantar en catalán si nos echan una mano y a invitar a artistas catalanes/as a cantar en gallego Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

Hay grupos muy importantes en Catalunya, como Oques Grasses que llenarán el Estadi Olímpic Lluís Companys para despedirse. ¿Crees que veremos algún día una fusión con algún grupo catalán por vuestra parte?

Pues yo espero que sí. Ya hemos colaborado en este disco con Joe Crepúsculo, aunque él lo hizo en gallego, pero sí que el día que le propusimos la colaboración le hacía ilusión hacerlo en catalán o en gallego. Y se prestó a hacerlo en gallego al final. No es un artista que en su grueso de música utilice el catalán, pero sí que es el primer artista catalán con el que hemos colaborado y esperemos que vengan más. Estamos totalmente abiertos a intentar hacerlo en catalán si nos echan una mano y a invitar a artistas catalanes y catalanas a cantar en gallego.

¿Con quién os haría ilusión colaborar?

A mí personalmente me encanta Mujeres, es una banda que me flipa. Es una banda que canta en castellano, por eso. Creo que hay bastantes sitios en los que elegir

Foto de la promoción de Rapants Club / Andrea Sánchez

En ese sentido, Barça y Dépor también comparten que tienen bastante presencia de jugadores formados en Abegondo y La Masia en el primer equipo. Eso al final no pueden presumirlo todos los clubes ahora que vemos las millonadas que se pagan.

Es crucial para mantener el nivel de exigencia y respeto hacia la afición y de comprensión de dónde estás jugando. Este año se han juntado una cantidad enorme de gallegos, ya no solo de canteranos o excanteranos que han vuelto al Deportivo, sino también jugadores que han sabido entender muy bien las raíces y la identidad del club. Más allá de Barcia, Villares, Loureiro, Noel, Mella… Creo que Yeremay o Mario Soriano, que ha llegado relativamente hace poco a Galicia, son conscientes de la importancia del club, de la importancia para los aficionados y de la historia que tiene aquí en Galicia.

Con el que más me identifico es con Loureiro. Es un grande y un gran seguidor nuestro Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

¿Con quién te identificas más del equipo?

Obviamente, yo tengo que tirar por Loureiro, que es un grande y un gran seguidor nuestro. He tenido la suerte de conocerlo en persona y me llevo muy bien con él. Sé que él sufre el deportivismo y vive su estancia en A Coruña con la máxima exigencia. Es un profesional.

A Coruña además es una ciudad con un arraigo especial al deporte. Tenéis equipos de baloncesto, hockey y fútbol, tanto masculino como femenino, compitiendo en la élite. Eso también es un orgullo extra imagino para poner la ciudad en el mapa.

Obviamente, va más allá del Dépor. El Liceo es una institución de un valor incomparable por los éxitos que cosecha año tras año y por ser una influencia del hockey patines en Galicia. Yo no he jugado a hockey, pero sí mis compañeros de banda Matías y Samuel desde pequeños han jugado en Muros. Antes quizás eran igual de habitual en Galicia los equipos de hockey como los de fútbol sala. Que haya deporte a ese nivel es beneficioso para las nuevas generaciones y que esto va más allá del fútbol y que son tan o igual de exitosos a nivel internacional.

Hasta que la afición no abrace el nuevo himno del Dépor no vamos a ser conscientes de verdad de la magnitud que puede llegar a tener. Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

Ahora que me hablabas un poco de las raíces de la banda, quería preguntarte si practicabas alguno de estos deportes de pequeño.

Sí, yo he jugado a fútbol de pequeño, aunque afortunadamente me ha ido mejor en la música porque el fútbol no era lo mío. He jugado varios años en categorías inferiores y uno en sénior, pero lo dejé por la música.

Tampoco te está yendo tan mal, al parecer

No, no (entre risas).

Xanma Louro, en Riazor tras conseguir el ascenso a Primera División / Xanma Louro

Hace unos meses decías que os hubiera hecho mucha ilusión hacer el nuevo himno del Deportivo, que finalmente ha hecho Xoel López. ¿Qué te ha parecido? ¿Entiendes que pueda haber algo de crítica?

Sí, yo creo que el contexto de lanzamiento del himno a lo mejor está complicando que el público no lo esté recibiendo como debería ser. Obviamente, Xoel es una leyenda de la música a nivel nacional e internacional y me parece una elección estupenda para hacer el himno. Pero sí que hasta que la afición no lo abrace no vamos a ser conscientes de verdad de la magnitud que puede llegar a tener.

Salir a un estadio como Riazor, que aprieta y con la afición completamente prendida, es bastante abrumador y hay que tener unos nervios de acero Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

Hay una serie de jugadores de los que me hablabas, como Yeremay, que brillan a una edad muy joven. Se ha quedado para subir al equipo a primera. No es coruñés, pero ya es uno más. ¿Qué es lo que más te fascina de estos jugadores?

Poniéndome un poco en su lugar y siendo una persona que ni por asomo tengo la exposición a nivel público ni su presión -aunque sí que viva la presión o nervios antes de un concierto o de sacar una canción-, ese valor que tienen para soportar la presión en partidos importantes me fascina. Tanto Yeremay como Noubi, Mario Soriano, Nsongo... Salir a un estadio como Riazor, que aprieta y con la afición completamente prendida, es bastante abrumador y hay que tener unos nervios de acero.

Y de Lamine Yamal, ¿qué me dices?

Yo creo que ya en la Eurocopa y en la Champions de hace dos años demostró que está muy por encima de esos nervios y de las presiones. Lo que le gusta es jugar y tener esa capacidad a esa edad es única y muy difícil de encontrar en jugadores de su edad. Es lo que lo hace tan especial.

Volviendo a la música, como si fuera un partido de tenis, ¿qué echas más de menos de la música de antes?

La verdad es que no echo nada en falta porque creo que el público es inteligente y no se deja influenciar por modas o tendencias musicales, sino que escoge lo que le gusta. Hoy en día, que tenemos tantos estilos y plataformas en las que descargar música, hay más posibilidades.

En ese sentido, es mucho más democrática que antes, en que cuatro sellos discográficos manejaban la radio, la televisión o los medios de comunicación; y aunque ahora lo siguen haciendo a nivel de promoción, la música sigue estando ahí. Tú puedes conocer una banda que no tiene un sello muy grande, como nuestro caso, que no hemos tenido un gran apoyo, pero sí que gracias a los seguidores puedes llegar a ellos. Yo, la verdad, es que estoy contento y nosotros seguiremos haciendo solos de guitarra y disfrutando de hacerlos.

Siempre hemos confiado en hacernos profesionales de esto y además en gallego Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

The Rapants, en un concierto en directo / MATTIAS MONSTERKID

¿Cuál es la canción que disfrutáis más en directo? ¿Quiénes eran tus referentes y los de grupo?

Desde los inicios siempre hemos confiado en hacernos profesionales de esto y además en gallego y con nuestras características. Nosotros no hablamos un gallego normativo, con nuestras variantes dialectales como la gheada y el seseo. La banda Terbutalina que es de nuestro pueblo siempre ha sido nuestro máximo referente. A nivel nacional, Novedades Carmiña han sido un referente importante y, a nivel internacional, Arctic Monkeys, The Strokes, seguimos mucho a los Parcels, que nos molan mogollón, Tudor Cinema Club, sobre todo bandas que hacen música más cañera en directo y que nos hagan bailar en público.

¿Cuál es de vuestras canciones la que más te gusta en directo, por la energía que transmite?

Concretamente, ‘O Avión’, ‘Rue Franklin’ o ‘La Favorita’, que son un poco las que van contra el final. Son de álbumes anteriores y ya están más rodadas. Ahí podemos desconectar un poco más de tener todo controlado y sincronizado; nos centramos en bailar y disfrutar con el público, porque son las canciones que más bailan.

Sin haber estado en vuestros conciertos, entiendo que también es una pena ver conciertos en los que la gente se centra en grabar y no disfruta tanto por mirar a través de una pantalla.

Yo entiendo que grabar con el móvil es muy natural a día de hoy y el compartir contenido en redes; yo soy el primero que peca a veces de hacerlo en conciertos. Pero en nuestro concierto, como es casi todo el rato baile, es muy difícil que alguien grabe todo el rato por lo fácil que es ponerte a bailar y que te caiga el teléfono. En nuestro caso, creemos que sufrimos menos de eso.

Con que el Dépor se mantenga los diez años siguientes en Primera compitiendo y luchando por lo máximo, estaré feliz y contento Xanma Louro — Cantante y guitarrista de The Rapants

¿Cuándo crees que os veremos de nuevo en Barcelona?

Espero que en invierno hagamos algo, porque tenemos bastantes ganas de volver. Esperemos que pronto nos confirmen dónde y cuándo.

¿Dónde te gustaría que estuvieran el Dépor y The Rapants en 10 años?

En diez años, me gustaría que el Dépor estuviera donde estaba hace 26. Pero con que se mantenga los diez años siguientes en Primera compitiendo y luchando por lo máximo, estaré feliz y contento. Con The Rapants me gustaría seguir disfrutando de la música, que creo que es lo más importante. Disfrutar del Deportivo y de hacer música con mis amigos es lo que más me gustaría.