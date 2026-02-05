FÚTBOL
Walter Pandiani rompe el silencio sobre su mítica pelea con Cristiano Ronaldo: "En el túnel hubo..."
Ambos tuvieron un enfrentamiento durante un Osasuna-Real Madrid
Walter Pandiani, exdelantero uruguayo que jugó en España en equipos como Deportivo, Espanyol y Osasuna, recordó en 'El Cafelito de Josep Pedrerol' uno de los episodios más comentados de su carrera: un enfrentamiento con Cristiano Ronaldo durante un partido contra el Real Madrid.
En ese momento el exfutbolista defendía la camiseta del Osasuna y la polémica surgió cuando 'El Bicho' empujó a un compañero suyo: "El problema ni fue conmigo, fue con Camuñas. Cristiano le dio un par de empujones a Camuñas porque él no dejó sacar rápido, se había parado delante. Y yo fui, que era más grande que Camuñas, a imponer un poco el respeto ahí".
Pandiani admitió que ya estaba un poco enfadado desde el inicio: "A él le gritaron de todo antes de empezar el partido. Y él empezó a tirar tiros libres a la gente, por ahí arrancó todo. Le di un par de empujones yo a él también y vino más gente, el árbitro”.
El uruguayo relató que Cristiano llegó a cuestionarlo directamente: "Después me preguntaba que cuánto cobraba yo, y quién era yo para empujarlo o para decirle cualquier cosa a él". Aunque en el campo no respondió de inmediato, sí hubo movimiento en el túnel: "Al principio no le dije nada, pero en el túnel hubo un poco de movimiento, pasaron algunas cosas".
Sobre cómo la prensa amplificó el episodio, el exfutbolista no ocultó su frustración: "Y después la prensa ve todo eso y te busca la boca. Y yo, en vez de callarme, todavía tiré fruta y fue peor". Aun así, reconoció la calidad del portugués: "Es un fenómeno, pero le falla un poquito, igual le falta algún tornillo para hacer las cosas que hace".
El exdelantero también recordó la intervención de José Mourinho, que convirtió el incidente en noticia: "Decía que yo quería tener publicidad gratuita con este tema. Tras sus declaraciones, me fueron a buscar a Pamplona a ponerme el micrófono que Mourinho había dicho... Y fue un poco ida y vuelta. Pero bueno, cosas del fútbol, fue divertido".
