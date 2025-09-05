¡Vuelve la Revista Extraliga!

¿Eres fan de LaLiga? ¿Quieres enterarte de todas las novedades que trae esta nueva temporada 25/26?

A partir del 7 de septiembre, podrás conseguir con Sport, la Revista Extra de LaLiga una guía impresindibile para estar en todos los detalles. Todas las plantillas, calendarios de 1ª y 2ª División, información sobre La Liga Femenina… ¡y mucho más!

La Liga arrancó con máxima emoción. El Barça defiende la corona, el Real Madrid busca volver a subirse a los más alto, un Atlético que ha renovado su plantilla y un grupo de equipos que quieren sorprender desde el inicio. Los nuevos fichajes, los entrenadores y el calendario prometen una temporada vibrante en cada jornada ¿Estás listo?

Las reinas del futbol femenino están en casa. Aitana y Alexia buscarán seguir agrandando su palmarés. En esta revista podrás encontrar todas las novedades de La Liga F. Cada año suma más afición, nivel competitivo y estrellas internacionales. El Barça defiende su hegemonía ante clubes como Real Madrid, Levante o Atlético. ¿Quién dará la sorpresa?