Vuelve la competencia real al lateral izquierdo del Deportivo

Lejos queda aquella temporada 2008-09 en la que Filipe Luis jugó los 38 partidos en el lateral izquierdo del Deportivo y se convirtió en uno de los mejores 3 de Europa. Pero sí que es cierto que es una posición en la que los entrenadores blanquiazules han solido confiar en uno de los dos contendientes y hacerlo titular indiscutible. Rafa Obrador y Mikel Balenziaga son los dos últimos exponentes de esta tendencia en Riazor. Eso sí, la titularidad de Giacomo Quagliata en Vitoria abre la puerta a la competencia real en esa posición en el proyecto de Antonio Hidalgo.

A Sergio Escudero, quien ha salido en cuatro partidos de inicio, le tocó ver el duelo desde el banquillo y fue esta vez el italiano el que salió con el resto de titulares al terreno de juego para vivir el pitido inicial. Fue, además, el culpable del primer gol con una recuperación que desencadenó esa jugada de ingenio y efectividad entre Diego Villares, Luismi y Mario Soriano. Fue la carta de presentación de un Quagliata que mostró alguna de las cualidades que le trajeron a A Coruña: recorrido, intensidad, buena pierna zurda para meter centros... Ya es uno más para pelear por un puesto.

Esa lucha real por uno de los sitios reservados en la apuesta de Antonio Hidalgo no quiere decir que vaya a ser suyo hasta el final de la Liga. Al menos, Sergio Escudero no piensa ponérselo fácil ni a él ni al transalpino. Salió el pucelano al terreno de juego en el minuto 74 y le llegó ese corto espacio de tiempo para ponerle una asistencia a Eddahchouri. Se suma esta acción a su gol en el Nuevo Los Cármenes.

Esta alternancia recién inaugurada y que aún debe afianzarse es una novedad en los últimos proyectos del Deportivo, aunque por diferentes razones. En la última campaña el dueño de la posición fue Rafa Obrador con 24 partidos como titular, sobre todo porque la lesión de Escudero limitó su participación a solo siete duelos de inicio. Tosic, con ambos de baja, jugó cuatro partidos entre los once de salida. La temporada anterior, la 23-24, Mikel Balenziaga recibió la encomienda de jugar 31 de los partidos, mientras Iano y Retu solo dispusieron de dos cada uno.

La campaña anterior, la 22-23, fue lo más parecido a la alternancia que empieza a sugerir ahora Hidalgo, aunque no fuese del todo real, porque jugó cada uno una parte de la temporada. Raúl Carnero, 22 partidos; y Orest Lebedenko, 12 cuando llegó en el mercado de enero. En los ejercicios previos, Héctor Hernández le ganó la partida a Aguirre (29 por 9) y Salva Ruiz compartió la responsabilidad con el propio Hernández (15-9) en la temporada reducida por el COVID en Segunda B.

En los proyectos de la anterior etapa en el fútbol profesional. Hubo alternancias casi equiparadas, como la de la 2018-19 con 21 partidos para Diego Caballo y 20 para Saúl. Fernando Navarro y Luisinho fueron una pareja estable durante años (entre 204 y 2028) con diferentes roles. Aquel Dépor ascensor de 2012 y 2014 vivió auténticos caos en la posición con campañas de hasta tres inquilinos en las que tenía que acabar reconvirtiendo a futbolistas como Manuel Pablo, Laure o Diego Seoane para cumplir con la papeleta. Ahora es diferente hay dos competidores que, a la vez, son complementarios.

Seis fijos en la apuesta de Hidalgo con un pleno

Antonio Hidalgo no engañó a nadie a su llegada al Dépor porque pronto se encomendó a una serie de jugadores que, a día de hoy, siguen formando parte de la columna vertebral de su apuesta en el Deportivo. Son fijos algunos desde el inicio, otros se han caído por lesión y volverán, y algún tercero se ha sumado por el camino y parece complicado que alguien le vaya a mover. Germán Parreño, Miguel Loureiro, Dani Barcia, Diego Villares, Mario Soriano y Yeremay Hernández son los seis futbolistas que han sido titulares en los cinco partidos de Liga que ha jugado el Dépor hasta ahora en Granada, Leganés y Vitoria, además de las recepciones a Burgos y Sporting de Gijón. Es más que probable que José Gragera fuese el séptimo de esta relación si no hubiese sufrido ese percance muscular que le tiene ahora mismo apartado del grupo. Es también factible que Ximo Navarro fuese otro más de esa nómina si no hubiese estado lesionado gran parte de la pretemporada. Fue entrando poco a poco en los planes del técnico de Canovelles hasta que se hizo fuerte con Loureiro y Barcia en la retaguardia y fue imposible negarle la titularidad. Más allá de los esquemas cambiantes del entrenador, Mella y Luismi Cruz han ido alternando cuando no han compartido once, Charlie Patiño se coló en el duelo ante los asturianos, Arnau Comas desapareció en la cuarta jornada y la delantera y el susodicho lateral zurdo no tienen dueño. Esas son las decisiones y las pistas de Hidalgo.

