Vuelta a los entrenamientos pendientes de los lesionados

El Málaga CF regresa este martes por la tarde a los entrenamientos para empezar a preparar el derbi andaluz de este domingo en La Rosaleda frente al Cádiz (18.30 horas). Tras dos días de descanso, después de encajar la primera derrota de la temporada en Huesca, los de Sergio Pellicer vuelven al trabajo y lo hacen pendientes del estado de los lesionados, en especial, de Izan Merino, que se perdió el último encuentro por unas molestias en el tobillo.

Regresos esperados

En principio, los problemas físicos de Izan no revestían mayor gravedad y lo normal es que a lo largo de esta semana pueda ejercitarse con normalidad y estar presente en el encuentro del domingo frente al cuadro gaditano. También Dani Sánchez y Josué Dorrio, que fueron baja en Huesca por un proceso vírico, regresarán al equipo y podrán estar disponibles para el choque de la sexta jornada.

Más lesionados

Para ver al resto habrá que esperar. El más cerca a volver es Carlos Puga, al que todavía le quedan varias semanas hasta que pueda volver a competir, una vez superado esa lesión muscular en el aductor y las molestias en el pubis. A Luismi, Ramón y Moussa les queda por delante un proceso más largo de recuperación.

A priori, en el último encuentro no hubo problemas físicos que impidan a ninguno de los participantes estar este martes sobre el verde con el grupo. A partir de las 18.30 horas, primera sesión en las instalaciones de La Rosaleda.

Vía: La Opinión de Málaga