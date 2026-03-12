El vuelo fletado por la RFEF desde Oriente Medio, con profesionales del fútbol español, ya está en España

El vuelo chárter organizado por la Real Federación Española de Fútbol desde Oriente Medio, que ha permitido el regreso a España de 150 profesionales del fútbol español, aterrizó este miércoles 11 de marzo a las 21:50 en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Barajas. Allí fueron recibidos por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

La llegada a Madrid puso fin a un intenso operativo que comenzó el 28 de febrero, cuando se activó un gabinete de crisis con el objetivo de buscar soluciones para los profesionales del fútbol español que trabajan y residen en distintos países de Oriente Medio afectados por el conflicto bélico. El proceso no estuvo exento de dificultades. Junto al presidente, también acudieron a recibir a los repatriados varios responsables de la federación, entre ellos el secretario general, Álvaro de Miguel; el director general, Manuel Lalinde; el presidente del Comité de Entrenadores, Iván Cancela; y el director de la Escuela Nacional de Entrenadores, David Gutiérrez.

“Estamos felices, satisfechos y orgullosos del trabajo realizado desde que decidimos activar este operativo. Hablamos de personas y esto va de personas; por tanto, la vida es un factor fundamental y nos alegra enormemente que ya estén aquí. También quiero agradecer la colaboración de las distintas embajadas, que facilitaron las gestiones necesarias hasta llegar a Riad, desde donde se voló a Egipto y posteriormente a España. Estas son las acciones que una entidad como la RFEF debe llevar a cabo por quienes, en muchos casos formados en la propia federación, atraviesan situaciones tan complejas como la que han vivido estos días”, afirmó Rafael Louzán.

En esta operación participaron diversos departamentos de la RFEF, que trabajaron de manera coordinada con un objetivo común: ayudar a los ciudadanos españoles. Se trata de profesionales que habían decidido desarrollar su carrera en distintos países, exportando su talento, y que de forma repentina se vieron atrapados en lugares con el espacio aéreo cerrado debido al conflicto. Ante esta situación, la RFEF puso en marcha soluciones para facilitar su regreso a España, junto a sus familias, lo antes posible.

En una primera fase se dio prioridad a la salida de entrenadores y futbolistas que competían en Irán e Israel, con quienes los responsables de la RFEF mantuvieron contacto permanente —directo o indirecto— hasta garantizar su regreso a España. Paralelamente, se trabajó en coordinación con las Embajadas de España y las Federaciones de fútbol de esos países.

Durante una llamada mantenida el 4 de marzo entre ejecutivos de la RFEF y profesionales del fútbol que trabajan en Catar, estos trasladaron la urgencia de abandonar el país ante la evolución de los acontecimientos. En ese momento se activó la búsqueda de vuelos para trasladar también a los profesionales residentes en Kuwait, países que en ese momento mantenían el espacio aéreo cerrado. De forma paralela se elaboraron listados de personas que necesitaban salir del país para tener todo preparado. Inicialmente se contempló la posibilidad de fletar un avión chárter con capacidad para 350 personas el 6 de marzo, con salida desde Riad y destino Madrid, aunque esa opción finalmente no pudo materializarse.

La noche del 6 de marzo se lograron fletar dos vuelos con salida desde Riad (Arabia Saudí) y destino Madrid para el 10 de marzo, enviando a los interesados las instrucciones necesarias para apuntarse al viaje. En la madrugada del viernes al sábado, la Embajada de España en Catar consiguió cerrar otro vuelo que partió a primera hora de ese mismo sábado, en el que viajaron españoles no residentes y algunos residentes. Aun así, todavía quedaban muchas personas con necesidad de regresar.

El operativo continuó según lo previsto y la RFEF citó a los españoles en el aeropuerto de Riad el 10 de marzo. Sin embargo, esa misma mañana se informó de que el vuelo no podía despegar debido al cierre del espacio aéreo por motivos de seguridad, por lo que la salida tuvo que retrasarse hasta el día siguiente. La RFEF gestionó de inmediato el alojamiento y los desplazamientos internos para que los españoles presentes en la capital de Arabia Saudí pudieran descansar mientras esperaban la nueva salida.

Finalmente, este miércoles a las 12:50 el avión despegó rumbo a Madrid, realizando una escala técnica para repostar en Hurghada (Egipto). Por fin podían volver a casa. Al aterrizar en España, las emociones se multiplicaron, como pudo comprobar el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, quien acudió al aeropuerto junto a otros responsables de la federación que también habían participado en la operación.