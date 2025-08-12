Vlachodimos aterriza en Sevilla y despeja el camino para la salida de Álvaro Fernández

El Deportivo se ha visto inmerso en una operación en cadena de la que puede salir el guardameta llamado a suplir la baja de Helton Leite. Odisseas Vlachodimos aterrizó ayer en Sevilla para convertirse en nuevo jugador del conjunto rojiblanco. El fichaje del meta griego allana el camino para que Álvaro Fernández pueda abandonar la disciplina hispalense y recalar en Riazor.

El club negocia con el portero, de 27 años y 1,85 de estatura, para que se una al proyecto de Antonio Hidalgo, con quien ya coincidió en Huesca. La dirección de fútbol tiene otras opciones sobre la mesa para acompañar a Germán Parreño y Eric Puerto.