¡Lo nunca visto! Un futbolista brasileño está jugando con un grillete electrónico tras salir de prisión

¡Lo nunca visto! El futbolista brasileño Yuri de Carvalho, jugador del Goytacaz, podría convertirse en campeón de la Série B2 del Campeonato Carioca si su equipo vence al Macaé. Lo más sorprendente: juega con un grillete electrónico en el tobillo izquierdo, después de haber sido condenado por tráfico de drogas.

El centrocampista ofensivo, de 30 años, está siendo noticia a nivel mundial por jugar en estas condiciones. En el partido anterior contra el Macaé (1-1), ingresó como suplente y disputó aproximadamente veinte minutos en la segunda parte.

Todos los ojos estuvieron puestos en su tobillo izquierdo, y se ha generado un debate en Brasil sobre si el futbolista puede jugar con esa lesión. Una fuente cercana al club brasileño aseguró a 'GloboEsport' que: "¿El brazalete electrónico? Es un obstáculo, pero no lo impide".

De hecho, el reglamento de competición de la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FFERJ) no contiene ninguna cláusula que prohíba a un jugador entrar al campo con un dispositivo electrónico de este tipo.

Yuri de Carvalho, una persona "tranquila"

Yuri de Carvalho fue arrestado en 2018 por tráfico de drogas. Durante los últimos siete años, el futbolista los pasó entre rejas en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro.

En mayo de este año, salió de la cárcel para cumplir el resto de su condena con un grillete electrónico, un dispositivo de rastreo que se coloca en el tobillo de una persona para monitorear su ubicación.

Fuentes cercanas a él, aseguran que es una "persona tranquila". Por esta razón, el club brasileño tiene toda la confianza puesta en el futbolista. Además, tienen la intención de renovar su contrato al final del campeonato.

Este domingo se disputará el partido de vuelta contra el Macaé y el vencedor será el nuevo campeón de la cuarta división del fútbol carioca.