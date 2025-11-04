¡Lo nunca visto! Expulsan a una mascota de un equipo de fútbol por ir borracha

Las mascotas en los clubes de fútbol se han convertido en una auténtica tendéncia. Como ha sucedido durante muchos años en la NBA y en el Béisbol, entre otros deportes, se han convertido en una parte fundamental del 'show' y del márqueting de los equipos, además de para animar al público y representar el espíritu del evento o del equipo.

En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, las mascotas son una tradición desde 1972, cuando apareció Waldi, un perro salchicha que simbolizaba los valores de resistencia y amistad. Desde entonces, cada edición olímpica tiene su propia mascota, que suele reflejar la cultura del país anfitrión, como Cobi en Barcelona 1992 o Miraitowa en Tokio 2020.

Común en otros deportes

Otro caso muy conocido es el de los deportes estadounidenses, como el básquetbol (NBA) y el béisbol (MLB), donde las mascotas son una parte fundamental del espectáculo. Equipos como los Chicago Bulls con “Benny the Bull” o los Philadelphia Phillies con el “Phillie Phanatic” utilizan a sus mascotas para entretener a los aficionados durante los partidos y reforzar la identidad del club. Estas figuras no solo animan a la afición, sino que también protagonizan campañas publicitarias y participan en eventos comunitarios.

También en el hockey sobre hielo (NHL) y en el fútbol americano (NFL) las mascotas son habituales y muy queridas por los fanáticos. Por ejemplo, “Gritty” de los Philadelphia Flyers se ha vuelto una celebridad por su estilo excéntrico y divertido. En estos deportes, las mascotas cumplen una función importante más allá del entretenimiento: ayudan a conectar emocionalmente con los seguidores, especialmente con los niños, y se convierten en símbolos duraderos de cada equipo o competencia.

Un hecho inédito en la FA Cup

Acostumbrados a ver a CAT (Barça), Txurdin (Real Sociedad) o Demonió (Mallorca) en LaLiga, lo que ha sucedido en la FA Cup no nos tiene muy acostumbrados. De hecho, fue surrealista. La mascota del St. Albans City, conocida como 'Sammy the Saint', de la séptima división del sistema de ligas de fútbol inglés, apareció al partido de la FA Cup contra el Burton sobrio.

Inmediatamente, fue expulsado, desatando las risas entre los aficionados mientras se tambalea con la valla de publicidad y le hace la peineta a los aficionados.