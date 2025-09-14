La visita a Huesca deja los primeros señalados en el Málaga CF

La primera derrota de la temporada ha levantado las primeras críticas y también los primeros señalados en la plantilla, en este caso, por parte del entrenador. El Málaga CF hizo un mal partido en lo que a juego respecta en su visita a Huesca. Incluso si el partido hubiese terminado 0-0, el análisis debía ser el mismo, porque el equipo generó muy poco sobre el área rival. Pellicer se ha llevado sus primeras críticas y además se pueden sacar buenas conclusiones de algunas de sus decisiones del partido de este sábado en El Alcoraz.

Dos jugadores ‘olvidados’

El equipo blanquiazul llegó al Alto Aragón con muchas bajas, sobre todo en la línea defensiva. Y eso obligó a Pellicer a tomar casi las primeras decisiones controvertidas de las temporadas. La baja de Carlos Puga por lesión, titularísimo hasta la fecha este curso, obligó al técnico a decidir. Y lo planteado dejó dos grandes señalados: Jokin Gabilondo y Einar Galilea.

La solución natural ante la baja de Puga era colocar a Gabilondo, lateral derecho puro, en esa posición. Pero el míster prefirió sacar de posición a Murillo y dejar sin minutos al lateral vasco. En la primera parte, Murillo estuvo echado a la derecha, pero en muchas jugadas, a la hora de defender, Joaquín Muñoz estaba prácticamente de carrilero y el Málaga se protegía con tres centrales. Luego pasaba a línea de cuatro en el despliegue. En la segunda parte ya sí jugó de lateral puro Murillo. Y Gabilondo se quedó sin minutos una vez más. Solo lleva jugados este curso 45 minutos, los de la segunda mitad del partido frente al Granada, tras la lesión de Puga. Y su actuación no convenció.

El otro futbolista que ha pasado al ostracismo en estos primeros partidos de curso es Einar Galilea. Murillo estaba siendo el central diestro titular tras la lesión de Álex Pastor, pero al pasar a jugar por la derecha, se habría ahí un hueco. Las quinielas apuntaban a Einar Galilea, pero el elegido fue el canterano Ángel Recio, central del filial. El fichaje de Javi Montero, central zurdo, ha dejado como suplente a Galilea, también zurdo. Pero, ¿el no jugar con dos centrales zurdos es el único motivo de la suplencia de Galilea? Por ahora, el vasco solo ha jugado seis minutos esta temporada, tras haber sido importante en los dos últimos cursos.

Críticas al juego del equipo

Más allá de sus decisiones, Sergio Pellicer ha recibido críticas por el juego del equipo. Los resultados suelen tapar un fútbol más o menos brillante, pero cuando llegan las derrotas, aunque sean en el último minuto, las críticas florecen. Y en este caso, con razón. El Málaga hizo un partido muy flojo en el aspecto ofensivo. Y no es la primera vez esta temporada, pese a los buenos resultados de las cuatro primeras jornadas. Salvo en tramos concretos, al equipo le está costando agradas y generar, y esta temporada sí que hay en ataque jugadores de sobra para un fútbol más vistoso.