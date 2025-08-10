Visión ilusionante del vestuario del Castellón ante el inicio de LaLiga 2025/26

El vestuario del CD Castellón está tranquilo y satisfecho con la imagen ofrecida, y los resultados, cosechados en la pretemporada de este verano de 2025 (cinco victorias, dos empates y una derrota). Nadie quiere lanzar campanas al vuelo, pero sí que es cierto que se respira cierto aire de optimismo y mucha ilusión entre los integrantes del plantel albinegro de cara al inminente inicio de la competición doméstica, este próximo domingo en El Sardinero ante el Racing de Santander (17.00 horas). «El equipo se estuvo preparando todo este mes para llegar al primer partido de LaLiga de la mejor manera y vamos a empezar el campeonato apuntando a grande y creo que el equipo lo estuvo haciendo bien», explicó tras el partido ante el Albacete el defensa argentino Agustín Sienra, uno de los llegados al grupo este verano.

El central, que también puede actuar como lateral zurdo, se mostró satisfecho tras el 0-1 ante el cuadro manchego y por haber completado sus primeros 90 minutos. «Estoy contento con mi actuación porque siempre es bueno dejar la portería a cero y sumar 90 minutos por primera vez en la pretemporada ya que así voy cogiendo ritmo físico», dijo. Además, sobre el último encuentro de pretemporada reconoció que «he visto al equipo muy bien a pesar del calor... Hicimos un esfuerzo muy grande. Los primeros 20-25 minutos nos costó un poco porque estábamos un poco separados, pero después nos acomodamos y terminamos muy bien», concluyó.