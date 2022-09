Villas Boas y la intrahistoria de su frustrado fichaje para el banquillo del PSG

'The Telegraph' revela que el portugués estuvo a punto de ser el entrenador del club parisino en el verano de 2013 Pero termino quedándose una temporada más en el Tottenham "por amor al club"

El diario británico 'The Telegraph' revela en el día de hoy que André Villas-Boas estuvo a punto de convertirse en el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain después de la temporada 2012/2013. El luso, que ocupaba el banquillo del Tottenham por aquel entonces, no quiso abandonar su asiento en Londres para recalar en París en uno de los clubes más potentes a nivel económico. ¿La razón? "su amor al club".

"La oferta del PSG estaba sobre la mesa. Sí, Daniel (Levy, presidente Tottenham) quería venderme por 15 millones de libras (16,7 millones de euros). Obviamente, el PSG no quería pagar 15 millones de libras y había muchas cosas que no funcionaban en el París Saint-Germain, sobre todo en su planteamiento". Y es que esa temporada, pese a ganar la Ligue 1 con doce puntos de diferencia al segundo clasificado, los parisinos quedaron eliminados en cuartos de la Copa de Francia y de la Copa de La Liga frente a Evian y Saint-Etienne en la tanda de penaltis, y de la Champions League frente al FC Barcelona en esa misma ronda. Tras esos resultados, el enfado de Nasser Al-Khelaifi con Carlo Ancelotti, técnico del equipo en ese momento, era mayúsculo, y pensaron en el técnico de Porto para sustituirle en el Parque de Los Príncipes, aunque este, quiso quedarse en el Tottenham.

"Decidí quedarme, por amor al Tottenham. Creo que el Tottenham estaba esperando que me fuera y eso fue todo. Fue el trampolín para el inicio de una mala relación en la segunda temporada. Siempre son detalles. En ese momento no estábamos contentos el uno con el otro. Me quedé en el Tottenham por amor al Tottenham y el Tottenham quería que me fuera y así fue. Fue el final de una historia y nos separamos tras un acuerdo muy, muy sencillo".

Así pues, antes del Olympique de Marsella -a quien entrenó entre 2019 y 2021- y su paso por el fútbol ruso y chino, Villas-Boas pudo haber entrenado al PSG y a jugadores de la talla de Thiago Silva, Verratti, Pastore Zlatan o Cavani, pero el ser fiel a sus principios tuvo más peso.