Villares: "Necesitamos dejar de loquear a Yeremay por todas partes"

Diego Villares confía en hacerse «fuerte en casa» pese a un empate que ha dejado mal sabor de boca a todo el mundo. Al Dépor le costó generar en un día en el que el Burgos «no dejó mucho espacio» y el equipo fue incapaz de «encontrar esos jugadores de última línea y crear peligro en estático». El capitán, no obstante, tiene claro que solo es un pequeño tropiezo: «Fue una pena esas dos ocasiones del principio que si metemos cambia el encuentro».

El centrocampista no se quiso mojar respecto a las aspiraciones del Deportivo esta temporada, ya que considera que todavía es demasiado pronto para hablar: «Esto es muy largo, nos quedan 40 partidos, vamos poquito a poquito. Nos queda mucho. Hablaremos en unos cuantos meses».

Villares también pide que se acabe pronto el mercado de fichajes para que Yeremay pueda estar tranquilo después de todo el ruido generado este verano a su alrededor: «Necesitamos que termine todo esto. Para nadie es bueno que se hable tanto. Tiene la cabeza centrada, pero necesitamos dejar de loquearlo por todas partes».