Villares y Loureiro, en tiempos de Lamine

Entre el fulgor de los Cuatro Fantásticos y el flechazo con Mulattieri, hay nombres que van quedando un tanto difuminados en el arranque de este Dépor pleno, incluso raro por lo rotundo que puede llegar a ser. A ellos nunca les han gustado los focos, pero jugar cada quince días en Riazor y tener al equipo peleando por regresar a Primera División es una victoria en sí misma. Protagonistas de perfil bajo e importancia máxima. Es el triunfo de otro tipo de futbolista, el triunfo de otro tipo de maduración. En tiempos de Lamine Yamal, en los que cualquier canterano y su entorno se ponen nerviosos cuando llega la mayoría de edad y no han debutado, Miguel Loureiro y Diego Villares han sabido esperar, no desesperar, llegar a tiempo para que la oportunidad les pillase todavía peleando y buscarse otro camino cuando se han encontrado puertas cerradas. Uno llegó con 24 años, el otro con 28, y les va a sobrar tiempo para jugar con el Dépor. No se entiende a este equipo sin su poso, su ascendencia y su forma de llegar a casa. Futbolistas y ejemplos.

Que Manolete hiciese el saque de honor empuja a reparar en que el vilalbés y el cercedense son futbolistas de otro tiempo

A Diego Villares, en su condición de capitán, le tocó hace dos días hacer de anfitrión de Manolete, mientras hacía el saque de honor. Fueron unos minutos que compartieron de manera casual, aunque hay mucho de Manolete en Villares. Manuel Ríos Quintanilla hizo también carrera en el centro del campo del Dépor, pero echaba una mano de vez en cuando en el centro de la defensa o en uno de los laterales, una posición en la que jugó en su único partido como internacional con España defendiendo a George Best. Lo que hiciese falta. Seguro que al vilalbés le suenan todas esas circunstancias y contingencias, que le han llevado a hacer de apagafuegos en más de una ocasión. A Manolete no le costó tanto jugar en el Dépor porque a los 19 años ya estaba por Riazor. Eso sí, a él nunca le importó la categoría ni pedía salir cuando el Dépor descendía o sufría algún revés. Cinco temporadas en Segunda y tres en Primera hasta que se fue al Valencia, algo que hizo casi más por deferencia al club que por deseo propio. El fútbol y el compromiso de Villares tampoco entienden de categorías. Que el Dépor sube, Diego rinde igual o mejor. Que hay que jugar en Primera RFEF, no hay ningún problema. Hasta llegó a disputar una temporada en el Fabril cuando ya no podía alternar con los mayores. Persiguió un imposible en tiempos de impaciencia. Aquel mes de enero de 2021 lo reclutaron para el primer equipo, quizás en el momento más bajo de la historia del Deportivo, y hasta hoy. Y lo que le queda. Ya está entre los 60 futbolistas que más partidos han jugado con el Dépor (172), en nada entrará en el top 50. Su techo y las cotas a las que va a llegar, siendo el capitán del Dépor, nadie las adivina.

Los últimos partidos del Dépor han requerido de un Villares más anclado, no tan desatado, algo que siempre le ha pedido el cuerpo. Es la red de seguridad ante el último entramado creado por Antonio Hidalgo para aprovechar todo el torrente ofensivo. Él pone el contrapunto táctico y hace de sostén y equilibrador. Tiene un punto poético haber dado un paso atrás para estar casi como un espectador en primera fila de esa sinfonía ofensiva del Dépor, que, en parte, él hizo posible al hacer de salvaguarda en los peores momentos. Solo se hará justicia a su figura cuando llegue una renovación, que ya empieza a ser necesaria (acaba en 2027), y cuando juegue un partido en Riazor con el brazalete en Primera División, un peldaño en el que también rendirá y en el nadie podrá moverlo de su sitio en el once.

Miguel Loureiro lleva mucho menos tiempo en el primer equipo del Deportivo. No lo parece. Da la sensación de que está pagando ya los últimos plazos de esa hipoteca que pidió para poder comprarse una parcela en Riazor. Es un futbolista para darle las llaves de casa. Todo estará perfecto, todo estará en su sitio a la vuelta. Hace lo que tiene que hacer. Ni más ni menos. Y no es poco. No se equivoca, hasta duerme concentrado. Más allá de esos fuegos artificiales que se desencadenan cuando el Dépor ataca, él y Ximo Navarro son sinónimo de fiabilidad. Es también el lateral o central de Cerceda un futbolista de otro tiempo. Él y Villares no necesitan de artificios ni de prisas. Solo cumplir, ser fieles y rendir como los que más. Esa forma de llegar al Dépor y todas las vivencias que acompañaron a Loureiro por el camino, más de una desagradable, le curtieron, le hicieron un cuero con el que juega, con el que encara la vida y con el que apura y disfruta las oportunidades que se le presentan; la última, jugar al lado de en casa, en el equipo de su vida.

El Deportivo hizo un importante esfuerzo este verano para repatriar a Miguel Loureiro. Ya no es solo lo que pagó, fue doblegar la resistencia del Huesca. No había manera de que diese su brazo a torcer y cuando accedía a hacerlo, todo eran nuevas pegas. Es un gasto, es un desgaste, que también afrontó el propio Loureiro. Pero ante todo se presenta, solo unos meses después, como una inversión. El Deportivo ha fichado un líder, un ejemplo para la grada y para Abegondo, un maestro para Dani Barcia y un futbolista de otro tiempo que está listo para la categoría que le echen. Todo con 28 años. ¿Caro o barato? Una pregunta que se responde sola.

La mejor despedida para Mella

Si Villares y Loureiro son ejemplos de paciencia, David Mella es todo lo contrario. Debutó con el primer equipo siendo menor de edad. Es un torbellino al que era imposible detener en su asalto a Riazor. Esas llegadas tan fulgurantes y tempraneras requieren siempre de épocas de reasentamiento. Los últimos meses no han sido fáciles para él. Aunque desde hace tres años forma parte del día a día del primer equipo, no deja de ser un joven de 20 años al que es fácil que le asalten las dudas y que precisa, de vez en cuando, de chutes de confianza. Ese doblete le viene de vicio, mientras sigue desentrañando su nuevo rol en el Dépor. También le sentará bien ir al Mundial sub 20, aunque el Dépor le eche menos. Experiencia, la oportunidad de medirse con los mejores y volver como un jugador más hecho. La temporada es larga, tendrá tiempo de regresar para romper la banda de Riazor y si hay un momento en el que el Dépor parece poder permitirse su ausencia, es este. Naturalidad.

Vía: La Opinión A Coruña