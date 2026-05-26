Villa, Terry, Hazard y Altidore se reencuentran en un campo de golf para la previa del Mundial

Los exfutbolistas David Villa, John Terry, Eden Hazard y Jozy Altidore protagonizan World Golf Cup in the Canary Islands, un 'docushow' que se estrena hoy en DAZN. El formato une fútbol y golf en un entorno paradisíaco de las Islas Canarias, con el próximo Mundial como eje principal de las conversaciones y desafíos entre las cuatro leyendas internacionales.

El programa apuesta por una propuesta fresca y diferente al documental deportivo tradicional, mezclando competición, convivencia, recuerdos y predicciones mundialistas. Los protagonistas dejan a un lado los terrenos de juego para enfrentarse sobre el green, compartiendo momentos más relajados y personales durante varios días de convivencia.

La experiencia de las leyendas del fútbol

Los cuatro exjugadores participan en retos de golf mientras conversan sobre sus carreras, las experiencias vividas en distintos Mundiales y algunos de los momentos más importantes de sus trayectorias deportivas. Entre bromas y rivalidad, también recuerdan victorias, decepciones y anécdotas inéditas.

El docushow ofrece además una visión más humana de figuras acostumbradas durante años a la máxima presión competitiva. Las conversaciones abordan temas como lesiones, vestuarios, éxitos profesionales y el estado actual de sus respectivas selecciones, mientras cada uno comparte sus predicciones para el Mundial de este verano.

Uno de los grandes atractivos del formato son las parejas creadas para la competición. Eden Hazard y John Terry reviven su relación en el Chelsea, representando al mismo tiempo la rivalidad futbolística entre Bélgica e Inglaterra. Ambos recuerdan sus participaciones mundialistas y las experiencias compartidas durante sus carreras.

David Villa jugando a golf en las Canarias / World Golf Cup

Villa explica su legado con España

Por otro lado, David Villa y Jozy Altidore vuelven a coincidir años después para rememorar dos Mundiales que marcaron sus trayectorias de forma muy diferente. Mientras Villa recuerda el éxito de España en Sudáfrica 2010, Altidore repasa la decepción vivida con Estados Unidos en Brasil 2014.

Las Islas Canarias tienen también un papel protagonista dentro del programa. Entre playas, volcanes y campos de golf, el docushow muestra el llamado 'espíritu canario', una combinación de bienestar, autenticidad y conexión con la naturaleza que convierte al archipiélago en un destino para disfrutar del deporte durante todo el año.

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Además del episodio principal de 33 minutos, el proyecto incluye ocho cápsulas verticales para redes sociales y tres episodios adicionales pensados para YouTube. World Golf Cup in the Canary Islands ha sido producido por WAP Media Group junto a Wakai, con la colaboración de Initiative, Fuse Omnicom Media y Turismo de Islas Canarias, y estará disponible en exclusiva global a través de DAZN.