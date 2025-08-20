Vilarrasa hereda el puesto de lateral izquierdo de Calderón en el Córdoba CF

Una de las sorpresas que el técnico del Córdoba CF, Iván Ania, deparó en el once titular del encuentro frente al Sporting fue la entrada desde el inicio de Ignasi Vilarrasa. El lateral izquierdo llegado procedente del Huesca acabó jugando 87 minutos, hasta su sustitución por Juan María Alcedo. Todo apunta a que será por tanto el elegido para ocupar un puesto que durante los tres años anteriores tuvo a José Manuel Calderón como dueño.

La trayectoria de Calderón

El lateral paradeño llegó al club cordobés en el 2022 procedente del San Fernando. Antes se había formado en las categorías inferiores del Real Betis. A El Arcángel arribó con 22 años. Era la temporada del estreno para el Córdoba CF en la Primera Federación tras su ascenso de la campaña anterior en la Segunda RFEF.

Calderón cayó de pie en la ciudad, pues desde su llegada se consolidó como el lateral izquierdo fijo. Un total de 37 partidos, 35 de ellos como titular, jugó en su primera campaña como blanquiverde. Se mostró tan seguro en la zaga que solo vio cuatro tarjetas amarillas, por lo que no se perdió ningún encuentro por sanción, tampoco por lesión, por lo que fue uno de los titulares fijos en los esquemas de Ania.

Durante la campaña 23-24 se mantuvo la misma tendencia. El sevillano siguió siendo indiscutible para el técnico. Disputó tres partidos menos (34), todos como titular, porque vio dos tarjetas rojas y ocho amarillas, lo que conllevó que se perdiera tres choques por sanción. En esta campaña le aportó tres goles a su equipo, marcados al Melilla, al Real Madrid Castilla y al Atlético Sanluqueño, saldados en los tres casos con victoria cordobesa. Calderón fue uno de los baluartes de la plantilla que ascendió a la Segunda División.

Calderón pierde la titularidad

La campaña 24-25 la comenzó otra vez como titular en la nueva categoría. Sin embargo, su rendimiento bajó con respecto al de las dos campañas anteriores. Pronto empezó a ser discutido por la grada. Ania le mantuvo en el puesto de titular hasta casi el fin de la primera vuelta. Sin embargo, a partir de entonces empezó confiar en otros componentes de la plantilla. La Liga la concluyó con 32 choques jugados sobre un total de 42, 23 de ellos saltando al campo desde el inicio.

Su marcha este verano estaba cantada desde que el club le dio la orden al entrenador, Iván Ania, de no convocarle en los amistosos de pretemporada. Finalmente se marchó, en principió en dirección al Nástic de Primera RFEF. Sin embargo, unas declaraciones que hizo contra el pueblo catalán el día del ascenso a Segunda, le costó que el club de Tarragona anulara el contrato firmado. Ahora sigue buscándose un nuevo equipo.

La llegada de Vilarrasa

Vilarrasa llegó a Córdoba, procedente del Huesca, el mismo día del adiós de Calderón. El catalán entró en el club con el aval de haber sido el mejor lateral izquierdo de Segunda en la campaña anterior. El jugador declaró en su presentación que venía de entrenar en solitario con un preparador físico y que no se encontraba todavía no al mismo ritmo que sus compañeros. Ania debió verlo bien en los entrenamientos de la semana, ya que lo situó en el campo de inicio.

Vilarrasa cumplió en Gijón, si bien demostró que no se encuentra todavía a su máximo rendimiento. En defensa tuvo algunos despistes, si bien en ataque, sobre todo en la segunda parte, sí generó cierto peligro en sus entradas desde la banda.

Todo parece indicar que el Córdoba CF ha encontrado un lateral izquierdo solvente para esta temporada. El catalán cumple con los cánones de Ania, ya que le gusta acercarse a la zona de ataque con frecuencia. Sin embargo, tendrá que mejorar en defensa, su mayor defecto, tal y como reconoció el propio futbolista en su presentación, si bien señaló que ha mejorado en este aspecto en relación a años anteriores.