La nueva vida de Fernando Torres (42 años) después del fútbol: entrenador y empresario con inversiones lejos del césped

Fernando Torres se convirtió en uno de los símbolos de toda una generación después de triunfar en el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Chelsea, el Milan o el Sagan Tosu japonés y de formar parte de la selección española que conquistó dos Eurocopas y un Mundial.

A lo largo de su carrera levantó algunos de los títulos más importantes del fútbol y se ganó el cariño de miles de aficionados, pero hace tiempo que la vida de 'El Niño' tomó un rumbo muy distinto y el balón dejó de ser el único protagonista de su día a día.

Tras retirarse en 2019, el madrileño decidió regresar al Atlético de Madrid, club en el que se formó y en el que acabó convirtiéndose en uno de los grandes ídolos de la afición rojiblanca. Allí comenzó una nueva etapa como entrenador y fue asumiendo responsabilidades hasta hacerse con las riendas del filial, una experiencia que le ha permitido seguir vinculado al deporte.

Fernando Torres renovó con el Atlético de Madrid hasta 2027 / Atleti

Sin embargo, Torres ha ido ampliando las inversiones que comenzó durante su etapa como futbolista y ha terminado construyendo un patrimonio repartido entre distintos sectores, desde el deporte hasta el mercado inmobiliario, pasando por la hostelería y la sanidad.

Uno de sus proyectos más conocidos es Nine Fitness, una cadena de gimnasios que puso en marcha en 2014 y que se ha expandido por distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El objetivo era crear centros modernos, accesibles y cercanos, apostando por un modelo que se alejase de los grandes complejos deportivos y que facilitase la práctica de ejercicio físico en el día a día.

Los primeros años no fueron fáciles, y es que la empresa tuvo que hacer frente a distintos reajustes para consolidar su actividad, aunque el exdelantero siempre mantuvo su apuesta por el proyecto. Con el paso del tiempo, el negocio fue creciendo y acabó convirtiéndose en una de las piezas más importantes de su entramado empresarial, con instalaciones repartidas por zonas como Pinto, Aranjuez y Valdebebas.

Pero el sector del fitness es solo una parte de sus inversiones. A través de la sociedad Fernando 9 Torres S. L., 'El Niño' también ha desarrollado una importante actividad inmobiliaria centrada en algunas de las zonas con mayor poder adquisitivo del oeste de Madrid, especialmente en municipios como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada.

Fernando Torres vivió con inquietud el 3-0 del Hércules sobre su equipo. / Rafa Arjones

En estas localidades cuenta con viviendas, parcelas y locales comerciales, una estrategia con la que busca combinar la estabilidad del mercado inmobiliario con la revalorización de los activos a largo plazo. Entre todas las zonas destaca La Finca, la exclusiva urbanización situada en Pozuelo en la que residen varios empresarios, artistas y deportistas de élite.

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Además de estas inversiones, Fernando Torres, que ahora tiene 42 años, también ha decidido diversificar su actividad con proyectos relacionados con la hostelería, el ocio y el cuidado de la salud. Entre ellos se encuentra su participación en distintos establecimientos y en una clínica podológica ubicada en Madrid.