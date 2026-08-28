"La vida da muchas vueltas"... pero Morata siempre vuelve a Madrid

Álvaro Morata se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico trotamundos, pues ha vestido la camiseta de Juventus, Chelsea, Milan, Galatasaray y Como, entre otros equipos. Sin embargo, hay un patrón llamativo que podría acentuarse todavía más en caso de consumarse su más que probable incorporación al Leganés, pues el delantero español habría jugado para cuatro de los cinco principales equipos madrileños: Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés y Getafe en categorías inferiores.

Según informan los periodistas especializados en mercado Fabrizio Romano y Matteo Moretto, el Leganés ha llegado a un acuerdo verbal para la incorporación de Álvaro Morata. De hecho, Romano incluso ha publicado su tradicional 'Here We Go', que prácticamente da por garantizado el movimiento, además de añadir que la operación se cerrará en formato de cesión y el internacional con España pasará la revisión médica este fin de semana.

Una carrera 'muy madrileña' y un curioso presagio hace seis años

Con su llegada a Butarque, Morata jugará en el eterno rival de un club por el cual pasó en su etapa de formación: el Getafe. Si bien su estadía fue breve, el '9' guarda un buen recuerdo e incluso en el pasado declaró su intención de regresar en un futuro. "Me gustaría mucho devolverle al ‘presi’ del Getafe, Ángel Torres, todo el cariño que me brindaron cuando tenía 13 o 14 años. Me encantaría mucho. Creo que mi corazón me lo pide, solo por volver a disfrutar un año o dos, o los que estén allí, después de mi experiencia en Turquía. Ojalá me sigan queriendo, aunque a lo mejor el Getafe crece aún más en los próximos años y ya no tenga sitio", declaró Álvaro Morata sobre la posibilidad de volver al club azulón.

Sin embargo, lo curioso del tema no termina con estas declaraciones, pues conociendo su historial, el Leganés aprovechó unas declaraciones similares años antes en las que también apuntaba a querer volver a Getafe, para acordarse de su eterno rival, el Getafe, y lanzar un tuit irónico. "La vida da muchas vueltas... Nosotros por si acaso la vamos preparando", publicaron el 6 de noviembre de 2020 en un tuit que ahora apunta a convertirse en presagio.

Así, Álvaro Morata podría terminar en el gran rival del Getafe y completar lo que muchos considerarán como una 'traición deportiva', tal como ya sucedió con su llegada al Atlético de Madrid en 2018 después de haber vestido la camiseta del Real Madrid, lo que terminó por enemistar su figura con gran parte de ambas aficiones.

Además, el campeón de Europa a nivel de clubes y selección completará una curiosa carrera, pues habrá pasado por cuatro de los cinco principales clubes de la Comunidad de Madrid, siendo el Rayo Vallecano el único que, hasta el momento, no ha contado con sus servicios.