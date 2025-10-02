Dos victorias seguidas, un desafío mayúsculo para el Real Zaragoza: Ganar y ganar

Ya lo dijo Luis Aragonés en la definición más concisa ideada sobre el fútbol: “Es ganar, ganar y volver a ganar”, aseveró el Sabio de Hortaleza para subrayar el fin sobre los medios y el triunfo como el único destino. Al Real Zaragoza, sin embargo, la proclama se lo lleva por delante, habida cuenta de los serios problemas que viene teniendo para vencer. De hecho, su porcentaje de victorias desde la pandemia ni siquiera alcanza el 30% (29%) tras sumar los tres puntos en 63 de los 217 encuentros disputados desde la campaña 20-21.

Esa sequía provoca que apenas haya habido rastro de dos triunfos consecutivos, el desafío que afronta ahora el Zaragoza de Gabi tras sumar en Mendizorroza el primero del curso. De hecho, en los dos últimos años (desde septiembre de 2023, tras el pleno inicial de cinco victorias sumado por el equipo entonces dirigido por Fran Escribá), el conjunto aragonés tan solo ha enlazado dos victorias en otras tantas ocasiones, ambas durante la pasada temporada. Víctor Fernández lo hizo al principio, cuando el Zaragoza comenzó el campeonato con dos victorias a domicilio (0-4 en Cádiz y 1-2 en Cartagena). No volvería a hacerlo el técnico aragonés, que dimitió a las puertas de Navidad. Tampoco lo consiguió el elegido para ser su sustituto, Miguel Ángel Ramírez, con el que el Zaragoza apenas ganó uno de los diez partidos que permaneció en el banquillo. El enlace entre ellos había sido David Navarro, al que el club entregó el equipo durante un solo partido solventado con triunfo.

Gabi, elegido para rescatar la nave a la deriva que era el Zaragoza tras la nefasta trayectoria del canario, sí encadenó dos victorias en el mes de abril (1-2 en Ferrol y 3-2 en La Romareda contra el Cartagena), pero desde entonces las alegrías han llegado a cuentagotas. Ahora, tras el triunfo contra el Mirandés, la escuadra blanquilla afronta un reto mayúsculo: seguir la doctrina de Aragonés, volver a ganar y, de paso, dar continuidad a la línea trazada en Vitoria, donde el Zaragoza fue otro, mucho mejor. Si es capaz de encadenar dos triunfos consecutivos por tercera vez en los dos últimos años, ganará tiempo, fiabilidad y crédito. En caso contrario, volverán los fantasmas y, quizá, la sombra del verdugo.

Vía: El Periódico de Aragón