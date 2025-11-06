Victoria Beckham, la mujer de David Beckham, anuncia su cambio de nombre: "Es el momento de ser 'Lady'..."

A partir de ahora, Victoria Beckham será conocida como Lady Beckham. Un título que se otorga a la mujer casada con un caballero, y tras el nombramiento de David Beckham como 'Sir' hace apenas unos días, ahora la mujer del propietario del Inter de Miami, ha optado por cambiarse el nombre. Aunque es una modificación formal y opcional, Victoria ha aceptado la propuesta que le ofrece la família real. "David, desde el momento en que te conocí hace 28 años, siempre te has sentido muy orgulloso de representar a tu país", decia la mujer de Beckham tras el nombramiento del exfutbolista del Manchester United.

David Beckham se inclinó hace unos días ante el rey Carlos III (Reino Unido) en el castillo de Windsor para recibir el título de caballero, en reconocimiento a su dedicación al deporte y a la filantropía. A partir de ahora, será conocido como ‘Sir Beckham’. Su esposa, también presente en el acto y profundamente emocionada, pasará a ser ‘Lady Beckham’. Además, sus padres no quisieron faltar y acompañaron a su hijo en este importante reconocimiento.

Segundo premio honorífico de Inglaterra

Ya en 2003, el exfutbolista recibió otro galardón de la mano de la reina Isabel II: la Orden del Imperio Británico. Este nuevo honor se otorga por su contribución al deporte y a causas benéficas, destacándose tanto por su exitosa carrera deportiva como por su labor solidaria con organizaciones como UNICEF y The King's Foundation.

“Sin duda he tenido mucha suerte en mi carrera, ganando todo lo que he ganado y logrando lo que he logrado, pero recibir un honor como este, el de ser nombrado caballero, supera cualquier cosa que jamás imaginé obtener”, decía Beckham.

“Para ser sincero, un joven del East End de Londres, nacido en Leytonstone, estar aquí en el Castillo de Windsor y ser honrado por su majestad el rey, la figura más importante y respetada del mundo, es un momento verdaderamente único”, añadió.

El evento no solo fue un reconocimiento a sus logros deportivos, sino también a su implicación en proyectos solidarios y a su incansable trabajo en diferentes causas. David Beckham ha sido un referente no solo en el fútbol, sino también en su capacidad para influir positivamente a través de la filantropía.

Una historia ejemplar

Además del título de caballero, David y Victoria Beckham han sido un ejemplo de trabajo y dedicación, no solo en sus respectivas carreras, sino también como familia unida. El acto en Windsor marca un hito en la vida profesional de Beckham y de su historia personal, junto a su esposa y sus padres.

El título de caballero otorga a David Beckham un puesto destacado en la historia de los reconocimientos británicos, pero también lo consolidó como uno de los mayores íconos deportivos y filantrópicos de la última década.