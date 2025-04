Víctor Valdés: "¿Entrenar al Barça? Tengo que ir paso a paso"

Víctor Valdés ya está al mando del Real Ávila. El técnico catalán, exjugador de FC Barcelona o Manchester United, firmó por con el equipo abulense por lo que queda de temporada y un curso más.

Valdés, que se encontraba sin equipo desde su salida de la UA Horta en 2021 para emprender nuevos proyectos, vuelve de esta manera a los banquillos. El desafío para el preparador catalán es importante, con el equipo situado en la cuarta plaza del Grupo 1 de la Segunda Federación, posiciones de 'playoff' de ascenso a Primera RFEF.

LA VUELTA A LOS BANQUILLOS

En la presentación como nuevo técnico del Real Ávila, el entrenador catalán explicó el motivo de su regreso a los banquillos después de tanto tiempo: "El fútbol, las ganas también de volver a la dinámica de un vestuario, el día a día con un grupo de jugadores, poderles ayudar en este tramo final de temporada. El reto es mayúsculo, pero a la vez ilusionante".

"La oportunidad que me llega la cojo con ilusión con muchas ganas y mucha fuerza. En este tramo de pausa ha habido silencio, he pensado las cosas, he madurado errores del pasado... y en este proyecto voy a volcar todo lo que esté de mi parte para ayudar a este grupo a ganar y a jugar. Quiero ilusionar a la gente y enchufar a la afición", añadió.

ESTILO DE JUEGO

Valdés ya dirigió este jueves la primera sesión de entrenamiento, donde se encontró a "un vestuario con muchas ganas". "Tienen ganas de querer hacerlo bien, de conseguir ese objetivo que se ha planteado desde el principio de temporada y sobre todo tienen ambición e ilusión", apostilló.

Asimismo, el ex del Barça no dudó sobre el estilo de juego que quiere implementar en el Real Ávila: "Me gusta potenciar el talento del que disponga el jugador. Me gusta trabajar muy bien en ataque, circunstancias que nos provoquen superioridad numérica para poder llegar claramente a remates de gol y, sobre todo, unas buenas vigilancias defensivas, comprometidos y solidarios".

Tras tres derrotas consecutivas, el equipo abulense necesita cambiar la dinámica. "No tenemos que tener miedo. La afición tiene que venir a gritar, que es la salsa del fútbol. El equipo está un poco más tenso por la situación, porque había un colchón que ya no existe. Quiero liberar a mis jugadores, invitarles a atreverse... El estado anímico, por las nubes. Todos tenemos que ir a una", expresó Valdés.

¿ENTRENAR AL BARÇA?

Preguntado por la opción de entrenar al FC Barcelona en el futuro, señaló que "voy paso a paso". "Es la oportunidad que me ha llegado ahora, estoy en la segunda generación y de lo que habla son cosas mayores. Tengo que ir paso a paso, con humildad, aprendiendo de mis errores y sobre todo celebrando las pequeñas victorias o grandes victorias que tenga la suerte de que lleguen. Dependerá de mis jugadores, dependerá de lo que dispongamos, de lo que lleguemos a plantear y sobre todo el éxito colectivo, que es como yo veo el fútbol", agregó.

ELOGIOS AL BARÇA DE FLICK

También se pronunció sobre el clásico en la final de la Copa del Rey del próximo sábado: "El Barça es un equipo que ha demostrado un poder ofensivo que hacía años que no se veía, décadas diría yo. Y para mí es un orgullo el hecho de que haya un entrenador que haya llegado al club y haya implementado un nuevo estilo, una nueva forma de jugar, una nueva forma de entender, de gestionar un grupo y es un orgullo verlos jugar".

Sin embargo, Valdés no cree que haya favoritos. "En una final contra el Madrid no puedes hablar nunca de favoritos. El Real Madrid es un gran equipo, tiene grandes estrellas. Es verdad que durante la temporada han tenido ciertos altibajos pero nunca se rinde, nunca está muerto y sobre todo en una final son muy peligrosos", sentenció.