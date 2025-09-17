Víctor García: "Vamos a cada partido a ganarlo, es la línea a seguir"

Víctor García fue el jugador del Málaga CF encargado de hablar en sala de prensa este miércoles. El lateral zurdo está teniendo mucho protagonismo en este arranque de temporada y se siente "agradecido por la confianza", aunque reconoce que habrá "competencia" durante toda la temporada con Dani Sánchez. "El míster va a querer el 100% en todas las posiciones", aseguró. También habló del ambiente tras esa primera derrota del curso sufrida en Huesca: "Lo importante es salir reforzados. Una derrota no te puede hacer dudar".

Mentalidad

"El equipo ha dado un paso adelante en este primer tramo de liga. Vamos a cada partido a ganarlo y es la línea que queremos seguir. Trabajamos durante la semana para llegar bien al fin de semana y conseguir los tres puntos".

Competencia con Dani Sánchez

"Agradecido por la confianza. Esta competencia va a ser así toda la temporada. El míster va a querer el 100% en todas las posiciones y cuando vea que alguien tiene un bajón y otro aprieta, irá haciendo rotaciones. Es la filosofía del míster, confiar en todos. Eleva mucho la competitividad dentro del grupo. Desde que llegué noto una evolución enorme, tanto en él como en mí. Entrena al 100% cada día y eso hace que todos estemos a ese nivel de exigencia. Sentimos genial esa competitividad".

Primera derrota

"Es verdad que duele mucho perder en la última jugada. Hay una acción en la que se puede pitar falta y no ocurre nada en ese minuto. Se podría haber hecho una falta o muchas cosas, pero a toro pasado... Que no vuelva a ocurrir y aprender de ello. Tuvimos muchas opciones de ganar en un campo muy complicado en la segunda parte".

Segunda pate en Huesca

"Siempre hay cambios tácticos en el descanso. En la primera parte no nos sentíamos cómodos sacando el balón y fue por situaciones del partido. Si hay más fluidez y estamos más acertados, hubiésemos estado más profundos. Es un campo muy complicado y al final creo que es más provocado por esa presión elevada que tenían ellos".

Defender a Suso

"El que juegue en esa posición estará a un nivel muy alto para cubrir a Suso o al que le toque. Tienen un equipazo. En La Rosaleda les va a costar muchísimo hacer su juego. Si se ve al Málaga que se está viendo en casa, creo que ganaremos".

Ambiente en el vestuario

"Normalidad. Es fútbol y las derrotas van a llegar. Lo importante es salir reforzados y aprender de los errores. Entrenar al 100%, como estamos haciendo estos últimos partidos y semanas para que se vea reflejado. Una derrota no te puede hacer dudar".

Objetivos

"Pellicer es una persona muy ambiciosa y desde pretemporada nos exige que todos demos un paso más. En el día a día, no solo en el objetivo final. Si entrenamos exigiendo algo más, llegarán los resultados. Estamos yendo a por los tres puntos y eso se verá reflejado al final de temporada. El fútbol dirá dónde tenemos que estar. Después de navidades se verá por qué podemos luchar. Creer en lo que estamos trabajando, a muerte con todo el grupo".

Problemas de lesiones

"La idea no cambia. Vamos desde el primer minuto a ganar. Un equipo junto, que va a una. No cambia nada por las lesiones. Tener bajas por lesiones es normal y hay que normalizarlo. Los que más sufren son los que no pueden participar".

Ambición en los partidos

"Hay que respetar las opiniones. No nos salió la mejor primera parte de la temporada, pero no significa que no fuéramos a ganar. Nos faltó acierto. No robamos en las zonas que queríamos. Eso puede hacer pensar que no fuimos a ganar, pero la idea era esa. En la segunda parte se dio un paso adelante porque empezaron a salir las cosas".

Sistemas defensivos

"Cambia mucho dependiendo del rival. Cuando vamos a línea de cinco es porque nos tenemos que adaptar al rival. Siempre habrá cambios dependiendo de tus objetivos. Depende de muchas circunstancias".

Vía: La Opinión de Málaga