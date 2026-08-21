Vicente del Bosque: "Iker Casillas es el mejor portero que he conocido. Le conozco desde los 10 años, ha hecho un gran esfuerzo, ya que las cosas no llegan por casualidad"

La Selección española de 2010 pasó a la historia no solo del país, sino del fútbol en general, gracias a un estilo de juego muy reconocible y a un conjunto repleto de jugadores que actualmente son considerados leyendas del juego.

Todos ellos estaban dirigidos por la batuta de Vicente del Bosque, quien tomaría las riendas después de que Luis Aragonés pusiera los cimientos del éxito, antes de empezar un reinado futbolístico prácticamente único que hoy confía en repetir si España ganara la próxima Eurocopa, pues de momento ya ha ganado la competición europea en 2024 y la Copa del Mundo en 2026, igual que lo hizo en 2008 y 2010 antes de repetir en 2012.

España ganó el Mundial en Sudáfrica 2010 / Agencias

Una de las claves para consolidar aquella dominancia se encontraba en la portería, con un Iker Casillas a quien no por nada apodaron como el 'Santo', con atajadas a los mejores delanteros que permitieron salvaguardar las redes y dar muchísima seguridad al equipo.

De hecho, para muchos es considerado como el mejor guardameta de la historia, y para el resto, si no lo es sí que se encuentra entre los mejores. Así lo cree también el exseleccionador salmantino, que no ha dudado en alabarle siempre que le han preguntado por él.

Iker Casillas en una de sus primeras temporadas en el primer equipo del Real Madrid. / EFE

"Conozco a Iker desde los 10 años, ha hecho un gran esfuerzo, ya que las cosas no llegan por casualidad", comentaba en el pasado en una entrega del premio 'Marca Oro' que entregó el medio a la selección.

También destacaba el esfuerzo y la resiliencia del que fuera portero del Real Madrid: "Para llegar a la altura a la que ha llegado Casillas... es porque ha hecho un excelente trabajo desde muy niño, con un gran sacrificio y al mismo tiempo apoyado en una familia estupenda".

Iker Casillas fue un muro prácticamente infranqueable en el Mundial de Sudáfrica 2010. / SPORT

Por eso, Del Bosque lo tiene claro y asegura que "su opinión no puede ser otra que es el mejor portero que ha conocido", zanjando el debate, desde el punto de vista de un técnico con más de 20 años de carrera en los banquillos en la élite.

Flores para el Barça

También aprovechó para reconocer el papel del entrenador del FC Barcelona en aquel momento, Pep Guardiola. Los azulgranas estaban en el apogeo de su primera época dorada y llegaron a la cita mundialista con su primer triplete bajo el brazo, algo que repetirían unas temporadas después con Luis Enrique en el banquillo.

"Representa muy bien lo que es el entrenador español", señalaba el técnico español, que finalmente reconocía el papel del Barça en el éxito del combinado nacional aportando infinidad de jugadores de primerísimo nivel, como lo eran Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Thiago, Pedro y demás.