FC Barcelona
Otra vez viral: La mofa de Rodri a Vinicius justo después de ganarle el Balón de Oro en 2024
El potencialmente nuevo jugador del FC Barcelona protagonizó un momento de distensión en la cena tras la ceremonia en la que se impuso al principal favorito
El fichaje de Rodri por el FC Barcelona ha dado un giro inesperado en las últimas horas y parece que el ex del Atlético habría descartado la posibilidad de jugar en el Bernabéu cuando el FC Barcelona ha llamado a la puerta y Hansi Flick le ha explicado el proyecto.
Hasta hace tan solo unos días parecía imperativa la llegada del madrileño al conjunto entrenado por Jose Mourinho, dejando atrás el rifirrafe entre jugador y club cuando se impuso en las votaciones al máximo favorito en 2024, Vinicius.
Tras conocerse que lo ganaría el español, el Real Madrid dejó su publicitado señorío de lado para menospreciar el premio y no acudió a la gala de entrega que se celebraba en París, ofreciendo un giro inesperado al no estar prevista dicha ausencia.
Tras la ceremonia, durante la cena en la capital francesa de la comitiva del City, se publicó un vídeo que no tardó mucho tiempo en viralizarse por las redes sociales. En él Rodri y el resto de 'citizens' cantaban una versión personalizada para el delantero brasileño del 'Bella Ciao', canción popularizada por la serie española 'La Casa de Papel'.
"Ay Vinicius, ciao, ciao, ciao", cantaba el centrocampista en el documento, que más tarde fue retirado de las redes del City tras ver la repercusión negativa que había adquirido entre los aficionados del Real Madrid y en Brasil.
Sin embargo, los usuarios de las redes sociales fueron más rápidos y pudieron capturar el contenido de la publicación antes de su eliminación, algo que ha permitido que ahora resurja tras las últimas informaciones en el mercado de fichajes.
En su lugar, publicaron otro vídeo de la misma celebración sin la canción versionada especialmente para Vini, suavizando el tono. De hecho, muchos criticaron que el galardón no se hubiera entregado a Vini por motivos extradeportivos, en concreto su actitud en el campo y la falta de 'fair play', y que quien lo había ganado mostrara esta faceta.
De hecho, ese no fue el único lío del futbolista español ese año, pues durante la celebración de la Eurocopa en Madrid se animó a cantar 'Gibraltar es español' y recibió numerosas críticas desde Inglaterra, además de una sanción deportiva.
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