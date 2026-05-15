FÚTBOL
Veteranos de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona y el CD Pomar se unen en un partido benéfico en Badalona
Toda la recaudación irá destinada a 'La Sonrisa de Daniela'
El próximo sábado 16 de mayo el Municipal de Pomar acogerá una jornada solidaria en la que el fútbol servirá como punto de encuentro para colaborar con una buena causa.
La mañana contará con dos partidos amistosos entre los Veteranos del CD Pomar y la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona. El primero arrancará a las 10 horas, mientras que el segundo comenzará a las 12 horas.
La entrada tendrá un precio simbólico de 2 euros y se podrá adquirir el mismo sábado en el propio campo. Toda la recaudación irá destinada a 'La Sonrisa de Daniela', una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para impulsar la investigación de la histiocitosis de células de Langerhans, una enfermedad rara de tipo oncológico.
El proyecto lleva el nombre de Daniela, la niña que inspiró la iniciativa, y busca dar visibilidad a esta enfermedad todavía poco conocida, además de apoyar el avance de su investigación.
El CD Pomar anima a vecinos, familias y aficionados al fútbol a acercarse al estadio y sumarse a una iniciativa en la que cada pequeño gesto cuenta. "Ven, anima y forma parte de una mañana de fútbol, solidaridad y club", escriben desde las redes sociales del CD Pomar de Badalona.
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