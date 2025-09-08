Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Vera Martínez vuelve a entrenar con el grupo

Vera Martínez posa con un balón en las gradas de Abegondo después de un entrenamiento.

Vera Martínez posa con un balón en las gradas de Abegondo después de un entrenamiento. / Iago López

RAC

A Coruña

Vera Martínez se incorporó a los entrenamientos con el resto de sus compañeras del Dépor Abanca. La jugadora sufrió una lesión en el recto femoral de su pierna derecha el mes pasado que la había dejado apartada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas