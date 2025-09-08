Vera Martínez vuelve a entrenar con el grupo
RAC
A Coruña
Vera Martínez se incorporó a los entrenamientos con el resto de sus compañeras del Dépor Abanca. La jugadora sufrió una lesión en el recto femoral de su pierna derecha el mes pasado que la había dejado apartada.
