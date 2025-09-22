Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025 hoy por TV, online y en directo

El Balón de Oro 2025, que corona al mejor jugador de la temporada tanto en categoría masculina como en femenina, será entregado este lunes 22 de septiembre. Te contamos a qué hora y dónde ver por TV y online la ceremonia de entrega.

El prestigioso galardón, organizado por France Football y repartido según el criterio de un jurado formado por periodistas especializados, reconoce al mejor futbolista y a la mejor futbolista de la pasada temporada. Los ganadores del Balón de Oro 2024 fueron Rodrigo Hernández (Manchester City) y Aitana Bonmatí (FC Barcelona).

La ceremonia de entrega de la 69ª edición del Balón de Oro 2025, igual que en años anteriores, se realizará en el Théatre du Chatelet, inaugurado en 1862 y ubicado en el distrito 1 de París, Francia. Esta culminará encumbrando a los mejores jugadores de la temporada, pero a lo largo de la gala se repartirán otros muchos premios.

Más allá del premio al mejor jugador y mejor jugadora de la temporada, también se designará al mejor jugador joven, al mejor portero, al mejor entrenador y al autor del mejor gol de la temporada tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

¿DÓNDE VER LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Movistar +, que cuenta con los derechos de emisión de la ceremonia.

La retransmisión televisiva correrá a cargo del canal Movistar Plus+ (M7) y arrancará a partir de las 19:30 horas (CET).

Desde SPORT, podrás seguir todo lo que suceda durante la gala del Balón de Oro 2025 a través de nuestras narraciones en directo, así como las últimas noticias, los galardonados y las declaraciones de los protagonistas.