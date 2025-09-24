Venta preferencial para los abonados del Málaga CF para la Nations League en La Rosaleda

La selección española femenina vuelve a La Rosaleda el viernes 24 de octubre para la disputa de las semifinales de la Nations League frente a Suecia y en la mañana de este miércoles se presentó el encuentro en el ayuntamiento, con la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y además se anunció que los abonados del Málaga CF dispondrán de un día de venta preferencial para las entradas y con descuentos. Los socios blanquiazules que lo deseen tendrán hasta este jueves, a las 12.00 horas, para aprovecharse de dicho privilegio, antes de que arranque la venta para el público general.

"Para este encuentro internacional disputado en Martiricos, los abonados malaguistas dispondrán de venta preferente de entradas. Desde el miércoles 24 de septiembre a las 12:00h hasta las 12:00 horas del jueves 25 de septiembre, o hasta agotar existencias, los aficionados malaguistas podrán adquirir sus entradas a través de tickets.rfef.es. El número máximo será de 4 entradas por cada carnet de socio (1 entrada de socio + 3 acompañantes). Se podrán validar varios socios en la misma operación", explicó en un comunicado el Málaga CF.

Los precios de las entradas van desde los 12 euros en los Fondos hasta los 24 euros en Tribuna, pasando por 18 euros en Preferencia. Aunque también se ha anunciado que habrá descuentos por comprar las entradas antes de ciertas fechas:

-50% de descuento sobre el precio de la entrada para compras hasta el 10 de octubre

-30% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 11 de octubre hasta el 18 de octubre.

-10% de descuento sobre el precio de la entrada para compras desde el 19 de octubre hasta el 23 de octubre.

