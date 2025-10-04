Vencer y convencer, el reto del Dépor Abanca en Murcia

La derrota en Valdebebas podía entrar dentro de los planes de una temporada tipo, pero ha sido el tropiezo ante el Madrid CFF el que ha mermado la moral de un Dépor Abanca del que se esperaba más en este inicio de Liga F. Una sola victoria tras cinco encuentros pone en duda un arranque de curso marcado por la falta de gol. También por la suerte dispar con el nuevo VAR Lowcost, hasta ahora un rival más en la búsqueda de la estabilidad deseada. Fran Alonso cuenta con todas en la visita al Alhama (12.00, DAZN), a excepción de Espe. Millene podría tener sus primeros minutos este curso después de dejar atrás una lesión.

Quiere el Dépor Abanca estar más arriba, verse entre los equipos que no pasan apuros y, sobre todo, confirmar un crecimiento que los resultados y el juego todavía no han evidenciado. Es cierto que las blanquiazules podrían tener tres puntos más: los dos del Espanyol y, por lo menos, uno del pasado fin de semana. Las decisiones arbitrales han lastrado a un equipo que tampoco ha puesto todo de su parte para tener mayor rédito. Solo suma un triunfo, ante el Athletic Club, tras cinco partidos de Liga. Tras dos derrotas, se necesita una reacción frente al Alhama, un recién ascendido.

En el debe deportivista está la falta de gol, que hasta ahora castiga a un equipo que siempre genera, pero al que le está costando encontrar portería con regularidad. Las blanquiazules solo han anotado tres tantos: uno, de Bárbara ante el Espanyol; otro, de Ainhoa ante el Athletic, que valió tres puntos; y uno más la pasada jornada, obra de Paula Monteagudo, la primera canterana en lograrlo en la máxima categoría nacional.

El juego afecta a un equipo en el que, salvo sorpresa, Fran Alonso sostendrá el 5-3-2, esquema sobre el que edificó la salvación la temporada pasada y sobre el que está trabajando el técnico madrileño. Hasta ahora, con planes más defensivos, buscando hacerse fuerte atrás (Inês Pereira lleva dos porterías a cero). Pero, a la hora de generar, al cuadro blanquiazul le cuesta mucho pisar área rival.

Ahí debe ser importante la aportación de Millene. Ya estuvo la semana pasada en el banquillo, pero la brasileña no llegó a entrar al campo. Fue la máxima goleadora las últimas dos temporadas (con 16 y seis goles respectivamente) y el equipo necesita más que nunca su talento en los últimos metros. Sigue esperando Fran Alonso a que Marisa haga explotar el bote de ketchup. Hasta entonces, todo recae en Ainhoa, la figura indiscutible. La jornada pasada una expedición de la Federación encabezada por Sonia Bermúdez, la seleccionadora de España, siguió su actuación en directo en Riazor.

En frente estará un Alhama que pelea por salvarse y llega tras golear al DUX Logroño (2-4) y conseguir así su primer triunfo. Iguala en cinco puntos el casillero del Deportivo. No es, a priori, la guerra de las coruñesas, que debería imponerse, mostrar más fútbol, ser más protagonista y convencer a su parroquia. Hasta ahora ha estado lejos de poder hacerlo.

Vía: La Opinión A Coruña