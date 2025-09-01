El Vanspor dice que renuncia a Bakis porque no ha pasado el reconocimiento médico

Sinan Bakis sigue, de momento, en el Real Zaragoza. El delantero turco regresa a la capital aragonesa después de que se haya caído su fichaje por el Vanspor, de la segunda división otomana.

El punta, que había viajado a su país para cerrar su regreso, tiene previsto regresar a España y, de hecho, presentarse en el entrenamiento programado para este martes, a las 10.00 horas, en el Ibercaja Estadio. A pesar de que desde el entorno del futbolista se apelaba a un cambio en las condiciones iniciales establecidas en el acuerdo entre el jugador y el Vanspor como el causante de la ruptura de las negociaciones, la entidad otomana ha publicado un comunicado en el que asegura que el fichaje no se ha consumado porque el delantero no ha superado el reconocimiento médico. "Tras los reconocimientos médicos realizados hoy en Ankara recibimos un informe médico negativo sobre la lesión del jugador. Tras este acontecimiento el proceso de transferencia se ha cancelado de mutuo acuerdo por motivos de salud". Desde el entorno del delantero, sin embargo, se niega este extremo.

En todo caso, la salida de Bakis rumbo a Turquía todavía podría darse ya que el plazo habilitado en aquel país para realizar incorporaciones no expira hasta el próximo 12 de septiembre.