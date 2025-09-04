Así ha valorado Txema Indias el mercado de fichajes del Real Zaragoza

El director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, comparece ante los medios para hacer balance del mercado de fichajes y presentar oficialmente a los fichajes del último día. El club blanquillo cerró la ventana de incorporaciones en verano con 12 incorporaciones -Adrián, Andrada, Tachi, Radovanovic, Insua, Aguirregabiria, Pomares, Akouokou, Sebas Moyano, Valery, Paulino y Kodro- casi tantas como salidas (13).

De esta manera, la plantilla zaragocista quedará, al menos hasta enero, con 25 jugadores, dos por puesto, y Saidu de parche y con el centro de la defensa como presumible talón de aquiles.