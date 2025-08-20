El Valladolid repetirá contra el Castellón el once de la primera jornada

El CD Castellón recibe este viernes (21.30 horas) a uno de los máximos candidatos al ascenso. El Real Valladolid, recién descendido, abrió el campeonato goleando al Ceuta. Tan satisfecho quedó el entrenador Guillermo Almada que este miércoles en sala de prensa afirmó que «seguramente» no haya «ningún cambio» en el once inicial.

Posible alineación

Así, el once que saltará en el SkyFi Castalia sería, en principio, el formado por Guilherme Fernandes, Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Bueno, Juric, Meseguer, Amath Ndiaye, Chuki, Biuk y Latasa.

Declaraciones

«Lo que me preocupa más es que nosotros juguemos bien. Sabemos las virtudes del rival y tiene buenos jugadores en todas sus líneas. Tenemos que estar enchufados y confiar en nuestras fortalezas. Intentaremos buscar el triunfo sabiendo de la dificultad del rival», dijo Almada sobre el envite

Las frases del entrenador del Valladolid

"Tenemos un grupo muy centrado, a pesar de la juventud, y hemos hecho hincapié en eso. La historia de ese partido (el primero) ya pasó, por más que nos dejó buenas sensaciones. Tenemos que estar preparados para el viernes e ir con ganas".

Puede haber novedades en la convocatoria con Jaouab: “Si le podemos inscribir, estará a la orden. Hemos trabajado con él algunas circunstancias para que pueda rendir”.