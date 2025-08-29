Valladolid-Córdoba CF: Etayo Herrera, árbitro del encuentro
El vasco debuta en la categoría tras más de 80 partidos en Segunda B y Primera Federación
Ignacio Luque
El árbitro adscrito al Comité del País Vasco Gorka Etayo Herrera será el encargado de dirigir el encuentro de este sábado que disputarán en el estadio José Zorrilla el Real Valladolid y el Córdoba CF (19.00 horas), correspondiente a la tercera jornada de Liga en Segunda División A.
Debutante en la categoría, Etayo Herrera cumplirá 30 años el próximo mes de diciembre y dirige por primera vez tanto a blanquivioletas como a blanquiverdes. Antes, de la temporada 2018 a la 2021 dirigió encuentros en Segunda División B (32 choques), mientras que desde el 2021 hasta el pasado verano arbitro partidos en Primera Federación (53).
En esos 85 encuentros en el fútbol de bronce español, Etayo Herrera promedió 4,67 cartulinas amarillas por partido y mostró 14 tarjetas rojas. 33 encuentros finalizaron con victoria local y 19 con triunfo visitante.
Etayo Herrera estará acompañado en el VAR por el valenciano Caparrós Hernández.
