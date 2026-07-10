Valérie, hermana de Courtois: "Fui una inspiración para él en nuestros comienzos. En nuestra familia encontramos la felicidad practicando deporte"

Valérie Courtois recuerda con naturalidad cómo su carrera deportiva se convirtió en un estímulo para su hermano Thibaut Courtois, hoy portero del Real Madrid.

Asegura que, en los primeros años, él veía en su progreso una referencia cercana y alcanzable. "Pienso que para él, en nuestros comienzos, yo era una motivación para poder conseguir lo mismo", afirma la exjugadora del Stade Français Paris St Cloud.

La voleibolista, dos años mayor que Thibaut, explica que su presencia como titular en la selección belga actuó como un impulso añadido para su hermano, que también formó parte del combinado nacional aunque con menos protagonismo en aquellos tiempos.

Dos maneras de entender el deporte

Ganadora del premio a la mejor líbero de Europa en 2013, Valérie reconoce que su relación con el deporte siempre fue distinta a la de Thibaut. Mientras ella lo concebía como una diversión y una fuente de placer, él mostró desde pequeño una ambición férrea por convertirse en profesional. Esa diferencia de enfoque, asegura, nunca generó distancia, sino que enriqueció la dinámica familiar.

Para Valérie, ese ambiente resume la esencia de su familia: "Es nuestra diversión… encontramos nuestra felicidad practicando deporte".

Una familia marcada por el voleibol

Los padres de los Courtois no fueron profesionales, pero sí alcanzaron un nivel notable en Bélgica. Su padre llegó a disputar competiciones europeas, aunque siempre compaginándolas con un trabajo ajeno al deporte. Ese legado, explica Valérie, cimentó una educación basada en el esfuerzo y el acompañamiento.

La jugadora destaca el apoyo incondicional de sus padres, presentes incluso en citas lejanas como los Juegos Europeos de Bakú en 2015. "Les gusta seguirnos desde siempre y compartir estos momentos", recuerda.

Desigualdades en el deporte femenino

Valérie denuncia que aún queda un largo camino para lograr la igualdad entre el deporte masculino y el femenino.

Señala que su equipo entrena en un polideportivo antiguo que la televisión evita retransmitir, mientras que los hombres, en una categoría inferior, disponen de instalaciones nuevas. A su juicio, las autoridades no impulsan los cambios necesarios para equilibrar las condiciones.

Relación con su hermano y vida en España

Aunque Thibaut no puede visitarla con frecuencia, Valérie rememora la última ocasión en que coincidieron: el Europeo de 2015 en Bélgica, cuando él se recuperaba de una operación de menisco.

Según Valérie, España es el "segundo país" de Thibaut, un lugar al que siempre ha querido volver.

Reconoce que el portero atraviesa momentos de competencia interna en el Real Madrid, luchando por la titularidad con Keylor Navas, una situación que ya vivió en el Chelsea con Petr Cech.

Seguir en la pelea

Para Valérie Courtois, lo esencial en la vida profesional es mantenerse en la lucha.

Su trayectoria, marcada por la constancia y el apoyo familiar, sigue siendo un ejemplo para su hermano y para quienes encuentran en el deporte una forma de felicidad.