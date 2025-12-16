El Valencia responde a Javi Poves tras llamar "subnormal" a Hugo Duro: "El problema es ser plano de mente"

El entrenador del Moscardó, Javi Poves, es una persona que ha conseguido colarse entre los titulares de los medios deportivos y generalistas debido a su cuestionamiento irracional de ciertos aspectos de la vida y unas continuas salidas de tono.

En esta ocasión ha vuelto a la carga contra uno de los futbolistas que tiene cruzado desde hace unas semanas, el ariete del Valencia, Hugo Duro. En el mes de noviembre el futbolista salía en defensa de sus compañeros de profesión que militan en el club que entrena el polémico Poves tras las palabras del técnico despreciando sin tapujos a los suyos por los resultados negativos.

Hugo Duro / EFE

Duro le criticó que todo el circo que suele montar solo es "para hacerse famoso" y que sus jugadores le importan poco: "A ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo", apuntaba.

Ahora, todavía dolido por la respuesta del futbolista de Primera División, Poves ha vuelto a la carga y ha emitido su respuesta pública después de un mes de silencio.

"Cuando no hay nivel, no hay nivel", comenta en un vídeo que ha visto la luz esta semana. "Luego sale el subnormal de Hugo Duro a decir que si critico a mis jugadores", comenta sobre las palabras del valencianista, a quien insulta sin temor al escarnio público, ni a posibles reprimendas legales.

La respuesta del Valencia

De momento, lo que está claro, es que desde el club para el que juega el delantero madrileño no han querido dejar pasar de nuevo el ataque del entrenador y le han contestado en sus redes sociales intentando exponer al polémico Poves.

"El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente", comenta el Valencia en una publicación en X en la que además pide "respeto" para todo el mundo y "especialmente" para el ariete che.

Poves es conocido por sus teorías conspiranoicas y se ha declarado abiertamente terraplanista. Uno de sus 'mejores momentos' fue al valorar lo ocurrido con el infame apagón que dejó a toda España sin electricidad el mes de abril, que relacionaba con un ataque militar ruso, aunque no tenía ningún fundamento para tal afirmación.