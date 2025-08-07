De Valderrama a Messi: los grandes jugadores franquicia que han marcado la historia de la MLS

Antes del apogeo de Arabia Saudí, la Major League Soccer de Estados Unidos era el destino exótico por antonomasia. La competición norteamericana invirtió mucho dinero en busca de atraer a algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol que, con más o menos suerte, consiguieron darle relevancia a un torneo que se estrenó en 1996.

Aunque en los últimos años, la Saudi Pro League ha conseguido comerle terreno en este aspecto, la MLS sigue siendo un destino muy atractivo para muchas leyendas. Buena prueba de ello es el reciente fichaje de Thomas Müller por el Vancouver Whitecaps que tras convertirse en un mito del Bayern de Múnich y ganar todos los trofeos existentes ha decidido poner rumbo al "país de las oportunidades". O el de Heung-Min Son por LAFC, que deja el Tottenham como una leyenda. Igual que ellos, en el pasado, muchos hicieron lo mismo y en SPORT repasaremos los nombres más emblemáticos que han pasado por Estados Unidos.

Valderrama, pionero

La trayectoria del 'Pibe' es más surrealista que una película de David Lynch. A pesar de su calidad, nunca jugó en un equipo de primerísimo nivel europeo -pasando únicamente por el Montpellier y el Valladolid en el 'Viejo Continente'- y tras un prolífico paso por Junior de Barranquilla, puso rumbo a los Estados Unidos. Con su fichaje por el Tampa Bay en 1996 se convirtió en la primera gran figura mediática de la MLS. Allí ganó la Supporters Shield y el premio MVP en su primera temporada. También jugó en Miami Fusion y Colorado.

Valderrama, capitán del Tampa Bay / Futbolete

Lothar Matthäus viaja a 'La Gran Manzana'

Tras dominar los centros del campo de Europa, en el año 2000 Lothar Matthäus se tomó el lujo de vivir una breve etapa en Estados Unidos. Firmó por el MetroStars, actualmente conocido como New York Red Bull, donde disputó 21 escasos partidos antes de retirarse definitivamente del fútbol frustrado con un fútbol al que no terminó de adaptarse. De este modo, 'La Gran Manzana' pudo vivir los últimos coletazos de fútbol de un pivote que dominó, con creces, la medular del Bayern, el Inter y la Selección alemana y conquistó el Balón de Oro y el Mundial de 1990. Su única espina en el fútbol europeo fue poder levantar una orejona.

Mätthaus con los MetroStars / Kodro Magazine

Stoichkov, el primer campeón

El Balón de Oro de 1994 y emblema del Dream Team de Johan Cruyff tuvo un final de carrera muy acorde a su personalidad: alocado. Tras dejar el Barça, donde ganó la primera copa de Europa de la historia del club, volvió cedido al CSKA Sofia de su Bulgaria natal. Allí duro poco y en 1998 comenzó un exótico Erasmus que le llevó a fichar por el Al-Nasrr, el Kashiwa Reysol japonés y, finalmente, por el Chicago Fire y el D.C United de la MLS. En Estados Unidos, el bueno de Hristo jugó 88 partidos y destacó, sobre todo, en el Chicago Fire, donde anotó 22 goles, repartió 15 asistencias y ganó la Copa US Open, anotando el primer gol de la final.

Stoichkov celebra un tanto con el Chicago Fire / Chicago Sports Nation

Beckham, bombazo mediático

A David Beckham le ha quedado bien todas las camisetas que ha llevado a lo largo de su carrera. Sin embargo, la de Los Angeles Galaxy tiene algo diferente, quizás generado por el impacto que supuso su marcha a la MLS procedente del Real Madrid en 2007. Nada más llegar a Estados Unidos se convirtió en la figura principal de toda la competición por sus buenos resultados deportivos y, en parte, por todo lo que generaba a su alrededor. El de Londres jugó 124 partidos, en temporadas intermitentes, con Los Angeles Galaxy y ganó dos MLS en 2011 y 2012. También trincó de lo lindo, pues gracias a dos cláusulas en su contrato llegó a ganar más de 500 millones de euros. A pesar de que terminó retirándose en el PSG, Beckham jamás ha podido dejar el país norteamericano y en 2018 creó el Inter de Miami.

Beckham celebrando un tanto con Los Ángeles Galaxy / Los Angeles Times

Henry, referente en la factoría Red Bull

Campeón de Europa con el Barça, bicampeón de Premier, dos veces bota de oro con el Arsenal y campeón del mundo y Europa con Francia. Ese era el cartel con el que Henry puso rumbo a la MLS para fichar por los New York Red Bull, que ese mismo año ficharon a Rafa Márquez procedente también del Barça. El extremo francés jugó cinco temporadas, con un pequeño parón en 2012 para volver al Arsenal, en Estados Unidos y ganó una Suporters Shield. Además, anotó 52 goles y repartió 40 asistencias en 135 partidos, todo un espectáculo por parte de 'Titi'.

Henry, capitán del Red Bull New York / MLS

La prejubilación de Nesta en Estados Unidos

Nacido en Roma, pero con corazón ‘laziali’, Alessandro Nesta destacó en sus años en Italia como uno de los zagueros más elegantes del mundo. Con el Milan y la Selección italiana lo ganó casi todo, incluyendo dos Champions y el Mundial de 2006; y cuando se hartó de ganar puso rumbo a la MLS. Fichó libre por el Montreal Impact, donde estuvo 16 meses y ganó una Copa de Canadá. Finalmente en 2013, cansado de muchos años al máximo nivel, decidió colgar las botas, aunque un año más tarde tuvo un ‘Last Dance’ en la India.

Nesta jugando con el Montreal Impact / MLS

Kaka, leyenda de Orlando

Pocos mediapuntas en la historia han tenido la clase y palmarés de Kaka: leyenda del Milan y la Selección brasileña. Tampoco el estatus de ídolo que tuvo en Orlando City, club al que llegó en 2014 tras un decepcionante paso por el Real Madrid que marcó el fin de su trayectoria europea. El brasileño, ganador del balón de oro de 2007, jugó 78 partidos en Estados Unidos, anotando 25 goles y repartiendo 19 asistencias que marcaron una época en Orlando. En 2017 se retiró del fútbol consagrado como una leyenda del deporte rey y también del conjunto de Florida.

Villa, el mejor jugador franquicia

El ‘Guaje’ conquistó La Liga, conquistó Europa, conquistó el mundo y cuando ya tuvo un palmarés con el que la mayoría tan solo pueden soñar, comenzó su aventura internacional. La primera parada del campeón del mundo con España en 2010 fue el New York City de la MLS, que lo fichó libre procedente del Atlético de Madrid. Su paso por tierras norteamericanas es uno de los más prolíficos a nivel individual. Marcó 80 goles en 126 partidos, ganó un premio MVP y, aunque no conquistó ningún título, llegó a ser catalogado como uno de los mejores jugadores franquicia en la historia de la liga.

El golazo de David Villa casi desde el centro del campo / Agencias

Gerrard, el hombre que no quiso ser 'One Club Man'

“Mr.Liverpool” se despidió de Anfield en 2015 consagrado como una leyenda y con la única espinita de la Premier League. Ganó la Champions, jugó 710 partidos y fue el ídolo indiscutido de una afición devota a su capitán. Pudo retirarse como un ‘One Club Man’, pero prefirió cambiar de aires y jugar, sin toda la presión que suponía el brazalete de capitán del Liverpool, en Los Angeles Galaxy. En Estados Unidos solo disputó 39 partidos en los que marcó 5 goles y repartió 15 asistencias. Luego, decidió colgar las botas y emprender una carrera como técnico.

Steven Gerrard celebra un tanto con Los Angeles Galaxy / Shaun Clark

Drogba, goleador insaciable

El mejor jugador en la historia de Costa de Marfil y responsable de impulsar acciones pacifistas en la guerra civil de su país en 2005, puso el punto final a su carrera en Estados Unidos. Llegó a la MLS en 2015, tras un paso por el Shenhua chino, el Galatasaray y un breve retorno al Chelsea con quien ganó la Champions League en 2012. Fichó por el Montreal Impact canadiense y su impacto fue inmediato. Marcó el hat-trick más rápido de un debutante en su primer partido y en los 41 partidos que jugó marcó 23 goles. Finalmente, se retiró en 2018 en el Phonix Rising de USL Championship, club del que ahora es propietario.

Drogba en el Montreal Impact / Récord

Prilo y un paso tibio por 'La Gran Manzana'

Tras perder la final de la Champions ante el Barça por 3-1 en 2015, Pirlo puso punto y final a su excelsa trayectoria europea. El ‘metrónomo’: máximo exponente de la figura del regista, campeón del mundo en 2006, bicampeón de Champions con el Milan y mejor futbolista de la Serie A en 2012, firmó por el New York City, donde se encontró con David Villa. En ‘La Gran Manzana', Pirlo dejó sus últimos coletazos de su fútbol, no tan opulento como en sus mejores años, jugando 62 partidos y repartiendo 9 asistencias.

Pirlo dando órdenes en el New York City / New York City

Lampard, el hombre franquicia

Destacó como uno de los grandes jugadores ingleses de su generación, lo ganó todo con el Chelsea (incluido la Champions League 2012) y sigue siendo el máximo goleador de la historia del club. Aun así, Lampard decidió terminar su carrera en el 'City Football Group', fichando en 2014 por el New York City. A pesar de su llegada a la MLS, jugó un año cedido en el Manchester City y finalmente cerró su carrera en Estados Unidos. Junto a Pirlo y Villa disputó 31 partidos, anotó 15 goles y repartió 4 asistencias en un paso prolífico, pero efímero por tierras norteamericanas.

Lampard celebra una victoria con el New York City / New York City FC

Schweinsteiger, sin suerte en Chicago

Si alguien es apodado como ‘Fusballgod’ (‘Dios del fútbol’) significa que no se le da mal jugar al deporte rey. Ese era el caso de Bastian Schweinsteiger, un omnipresente centrocampista alemán que tras triunfar en el Bayern y la Selección, y fracasar con el Manchester United, decidió convertirse en el jugador franquicia del Chicago Fire. El campeón del mundo llegó libre a la MLS en 2017 y jugó 92 partidos en ‘La Ciudad del Viento’. Marcó 8 goles y repartió 11 asistencias, pero nunca pudo exhibir esa dominancia que tanto lo caracterizó en sus años como ‘Bávaro’.

Schweinsteiger jugando en el Chicago Fire / MLS

Ibrahimovic: veni, vidi, vici

Tras desvincularse con el Manchester United en marzo del 2018, Ibrahimovic se convirtió en la estrella de Los Ángeles Galaxy y la MLS. El paso del sueco por la la liga norteamericana representó todo lo que es ‘Ibra’, anotando 53 goles en 58 partidos y dejando momentos para la posteridad como su rivalidad con Carlos Vela, la cual sentenció en una entrevista con una simple frase: “¿qué edad tiene (Vela)? 29 ¿Y está jugando en la MLS y está en su mejor nivel? ¿Cuándo yo tenía 29 dónde estaba?”. En 2020 se despidió de Estados Unidos -les dio permiso para “volver a ver béisbol”- y fichó por el Milan. En San Siro fue clave para ganar el ‘Scudetto’ tras 11 años de sequía, recuperando así la hegemonía del conjunto ‘Rossoneri’ en Italia descrita a la perfección por el sueco en la celebración del título: “Milano non e Milan, Italia è Milan” (Milano no es del AC Milan, Italia es del Milan”).

Rooney y la garra inglesa en la MLS

Rooney regresó al Everton en 2017 después de ganarlo todo con el Manchester United y convertirse en el máximo goleador de la historia del club. El inglés tan solo estuvo una temporada en Goodison Park, su casa, y en 2018 puso rumbo a la MLS de la mano del D.C. United. En la capital norteamericana se convirtió rápidamente en capitán y, a pesar de no conquistar ningún título, anotó 25 goles en 52 partidos y firmó buenas actuaciones. Para el recuerdo quedará esa acción en los últimos minutos de un partido frente al Orlando City para recuperar un balón y terminar asistiendo en el gol de la victoria. En 2020, Rooney volvió a Inglaterra, concretamente al Derby Country, donde termino retirándose e iniciando su carrera como entrenador.

Messi, el más grande de todos

Tras unos años en los que a la MLS le faltaron grandes figuras mediáticas, con el perdón de Higuaín, Insigne o Chiellini, Messi llegó al Inter de Miami en 2023 y lo cambió todo. El argentino, que venía de ser campeón del mundo y no vivir su mejor etapa en París, relanzó la liga norteamericana y el equipo propiedad de David Beckham, convirtiéndose en el jugador franquicia más grande e influyente que ha pasado por tierras norteamericanas. Hace unos años era difícil ver camisetas de equipos de la liga, pero con su fichaje, las elásticas rosas y negras del Inter de Miami se han extendido por todo el mundo. En las dos temporadas que lleva en Estados Unidos, Messi también ha hablado con cifras, pues se coronó campeón de la Supporters Shield, de la Leagues Cup y fue el MVP de la competición en 2024. Además, ha anotado 58 goles y repartido 26 asistencias en 68 partidos, convirtiendo al Inter de Miami, junto a Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, en uno de los principales aspirantes para conquistar la máxima competición norteamericana.