La vacilada de Mourinho a Ibrahimovic en el Inter de Milán: "No me jodas, te he ayudado a ganar la liga"

¿Qué ocurre cuando dos personalidades fuertes se encuentran? Pues que lo más fácil es que termine habiendo una discusión. Este es el caso de Zlatan Ibrahimovic y José Mourinho, jugador y entrenador en su etapa en el Inter de Milán.

El sueco estuvo en el club neroazzurri entre el 2006 y el 2009, mientras que el portugués llegó a la entidad interista en esa última temporada del delantero. Ese año Zlatan terminó el curso como máximo goleador (25) y asistente (7) del equipo y en uno de los últimos partidos del curso, cuando ya habían ganado la Serie A, le pidió la sustitución a 'Mou' porque estaba cansado, en el partido de la jornada 36 ante el Siena.

Lejos de responderle afirmativamente, el técnico se hizo el sueco (nunca mejor dicho en este caso) y le dio una botella de agua, además de reclamarle que "siguiera intentándolo" y que continuara jugando.

Ibrahimovic guarda un gran recuerdo de su etapa en el Inter junto a Mourinho / AFP

"Ya hemos ganado la liga, para de reirte de mi", le soltaba Zlatan desde el medio del campo a su entrenador, que hacía caso omiso a sus palabras. Sí que hizo cambios, y el primero en salir fue Luis Figo, que ya se encontraba en la última etapa como profesional, dando paso a Davide Santon. Más tarde saldría Mario Balotelli y entro el brasileño Mancini, aunque lo sorprendente llegó después.

"No me jodas, te he ayudado a ganar esta liga, muéstrame un poco de respeto", reclamaba el jugador, que el año siguiente llegaría a Barcelona en el intercambio de '9' con Samuel Eto'o y se perdería el triplete del Inter, quedándose el sueco sin Champions League, un título que no conseguiría llegar a ganar nunca.

Ibrahimovic celebra un gol en Champions con el Inter de Milán. / Diez

Aun cansado, Ibra consiguió anotar el 3 a 0 definitivo que dio la victoria a su equipo, algo que pensaba que le valdría para conseguir su ansiada sustitución. Sin embargo, 'the Special One' tenía otros planes y decidió sacar del campo ni más ni menos que al portero, Júlio Cesar, para dar entrada a su suplente, Paolo Orlandoni, dejando a Ibra completamente alucinado.

"Me estás vacilando", se leía en los labios de Ibrahimovic mientras veía como se iba del campo todo el mundo excepto el único que quería salir, que era él. Tras ello, se le notó visiblemente enfadado y jugó a desgana el resto del encuentro, aunque ya con el título en el bolsillo.

Algunas malas lenguas aseguran que al tener el campeonato asegurado, algunos jugadores salieron de fiesta la noche anterior y este sería el castigo de 'Mou' a Zlatan, aunque nunca se llegó a confirmar que esto ocurriera.

Lo que está claro es que el portugués tenía en muy buena consideración al sueco en el terreno futbolístico, ya que posteriormente solamente aceptó su marcha si llegaba alguien de su nivel, como lo fue Eto'o.