Utebo y Ebro, posibles rivales del Real Zaragoza en el sorteo de Copa del Rey del lunes

Real Zaragoza, SD Huesca y al menos cuatro equipos aragoneses más conocerán el próximo lunes su primer rival en la presente edición de la Copa del Rey. El sorteo se realizará en Madrid, a las 13.00 horas y la eliminatoria se disputará los días 28, 29 y 30 de octubre con la novedad de que los emparejamientos estarán condicionados por proximidad geográfica.

En base al formato actual de emparejamientos de la Copa del Rey, los equipos de Segunda División se enfrentarán a los de Segunda Federación de su mismo grupo en el sorteo (Grupo 2). Por tanto, los equipos aragoneses de segunda, Real Zaragoza y SD Huesca, tienen la posibilidad de enfrentarse a otros dos equipos aragoneses del mismo grupo, que compiten en 2ª RFEF y ya se han clasificado para la Copa: Utebo y Ebro.

Con Tarazona, Teruel, Utebo y Ebro con plaza segura en el bombo, otros dos equipos de la comunidad todavía pueden ganarse su plaza. La SD Ejea podría lograrlo esta misma tarde si es capaz de solventar su eliminatoria contra el Atletic Lleida en los cuartos de final de la Copa Federación. Si accede a semifinales jugará la primera ronda de la Copa, a la que tienen acceso los cuatro equipos que acaben disputándose la competición.

Más difícil lo tendrá el Atlético Calatayud, que este sábado se la juega en el partido de vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Copa ante el Atllétic Sant Just, que se impuso por un rotundo 3-0 en la ida disputada el pasado fin de semana en tierras catalanas. Si ejeanos y bilbilitanos consiguen el pase, quedarán emparejados con un equipo de Primera División en el torneo del KO, para cuya primera ronda quedan exentos los cuatro conjuntos clasificados para la disputa de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Vía: El Periódico de Aragón