Under Armour presenta las Magnetico Elite 6, sus nuevas botas de fútbol

Partiendo del legado de su gama de botas centrada en el control, Under Armour ha presentado las nuevas Magnetico Elite 6. Diseñadas para jugadores que marcan el ritmo en lugar de reaccionar a él, la última versión de las Magnetico ofrece un tacto mejorado, mayor comodidad y control total desde el primer pitido hasta el último.

Combinando un ajuste adaptable con una amortiguación sensible y una tecnología de tacto refinada, estas botas están diseñadas para futbolistas que buscan influir en cada fase del partido. El corazón de las Magnetico Elite 6 es la innovadora parte superior Liquid Clone de Under Armour, diseñada para amoldarse a la perfección a los contornos del pie y ofrecer así un ajuste personalizado y un primer toque mejorado.

En combinación con una talonera esculpida y un sistema de amortiguación rediseñado en la planta del pie, la bota ofrece una sensación de sujeción, mayor comodidad y la confianza necesaria para recibir el balón bajo presión y crear oportunidades en espacios reducidos. Con su agarre magnético, la Magnetico Elite 6 permite a los jugadores dar forma al partido y tomar las riendas de cada momento sobre el terreno de juego.

"Como centrocampista, siempre busco recibir el balón, controlar el partido y marcar el ritmo. Las Magnetico Elite 6 ofrecen una sensación de ajuste firme, el contacto con el balón es preciso y me dan la confianza necesaria para recibir bajo presión, jugar hacia delante y ayudar a dominar el partido de la manera que quiero", explica Lewis Miley, atleta de UA y centrocampista del Newcastle United.

Características e innovaciones de las Magnetico Elite 6

Entre sus principales novedades destaca la zona superior Liquid Clone, que se adapta al pie para ofrecer un ajuste uniforme y un contacto con el balón más preciso. El sistema de suela con amortiguación reduce la presión de los tacos para proporcionar una comodidad constante durante todas las fases del juego, mientras que la talonera de diseño anatómico mantiene el pie firmemente sujeto e incorpora una transición fluida en la puntera para favorecer un movimiento natural y sin esfuerzo.

Tras el éxito sobre el terreno de juego de las Shadow Elite 4 durante el Mundial, las Magnetico Elite 6 llegan coincidiendo con el regreso de las competiciones nacionales.

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Las botas ya están disponibles en las Under Armour Brand Houses y en una selección de distribuidores especializados de fútbol de todo el mundo. Con un precio de 270 euros, el lanzamiento llega en el color Metallic Silver / Frenzy Pink, con nuevos diseños que llegarán a lo largo de la temporada.