Unai Emery: "Espero que sea el comienzo de una nueva era para el Aston Villa"

Unai Emery quiere seguir haciendo historia en la Europa League y explicó cómo, desde su llegada al Aston Villa el 24 de octubre de 2022, el equipo ha ido creciendo poco a poco. Firmó un contrato por cuatro temporadas y, en cada campaña, han dado un paso más. Ahora puede vivir su primer gran día desde que llegó a Birmingham.

“Esta final es un nuevo capítulo, un nuevo desafío. Tenemos confianza, pero respetamos a nuestros rivales”, ha manifestado. Y añadió que “hemos estado en semifinales, cuartos de final y ahora en la final. Tenemos experiencia y hemos trabajado para llegar hasta aquí”.

Una de las claves del buen rendimiento del equipo es la mentalidad ganadora que se ha instalado en la plantilla. “Estoy contento con todo lo que estamos haciendo. La mentalidad para cada partido debe estar centrada en el presente, en la tarea que tenemos por delante. Ganar en el fútbol es muy difícil”. Emery, pese a que el Aston Villa llega con el cartel de favorito, no quiere caer en un exceso de euforia. “Hay que respetar a los rivales y mostrar siempre la mentalidad adecuada. Si jugamos a nuestro mejor nivel, estaremos cerca de la victoria; si no, no lo estaremos”, ha puntualizado.

El Aston Villa está recogiendo los frutos de un buen trabajo, aunque el arranque de campeonato no fue sencillo. “Al principio de temporada mantuvimos la calma y la respuesta de los jugadores fue increíble. El staff, por supuesto, tuvimos que exigirles, pero los jugadores se involucraron. Fueron responsables y profesionales. Ahora, compitiendo en Europa League, hemos llegado a la Champions. Esto lo hemos conseguido juntos”, ha reconocido.

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Unai Emery llega a la final consolidado como el rey de la Europa League, aunque se quitó méritos. “No soy el rey de esta competición. Esta es una nueva oportunidad. Espero que sea solo el inicio de una nueva era para el Aston Villa”.