Unai Emery busca un repóker en la Europa League

El Aston Villa de Unai Emery y el Friburgo están listos para hacer historia: ninguno de los dos ha ganado nunca la Europa League. Los ingleses tienen una Copa de Europa en su vitrina, pero fecha de hace más de 40 años. Un nuevo título europeo devolvería el nombre del club de Birmingham entre los grandes de Europa. Llega como favorito y con Emery, un entrenador que conoce estos partidos como ningún otro ya que es el rey de esta competición.

Unai Emery, técnico más laureado de la competición, disputará su sexta final continental con cuatro clubes distintos y buscará ganar su quinta UEFA Europa League. Una relación de dominio tan extraordinaria que ha terminado convirtiendo al entrenador de Hondarribia en el gran especialista europeo de su tiempo. Logró tres títulos con el Sevilla (2014, 2015 y 2016) y uno con el Villarreal (2021).

Encadenó tres títulos con el Sevilla

Emery construyó su leyenda en el Sevilla, donde encadenó tres títulos consecutivos, algo que no había conseguido nadie hasta entonces. Poco después llevó al Villarreal a ganar la primera Europa League de su historia al derrotar al Manchester United en la tanda de penaltis. Solo el Chelsea, en 2019 y cuando ya dirigía al Arsenal, logró impedir que Emery levantara otro trofeo continental.

Desde Birmingham, cinco años después de disputar su última final europea, Emery quiere volver a hacer historia. Tras una época complicada del conjunto inglés, Emery puede hacer que vuelvan a sentirse grandes. El de Hondarribia no solo ha construido un equipo competitivo; ha resucitado la identidad de un club histórico. En su presentación en octubre de 2022 manifestó que “quiero levantar un título”.

En el Aston Villa, la gran incógnita es Amadou Onana, quien no juega desde que sufrió un problema en el gemelo en el partido de ida de las semifinales. Ante su posible ausencia, Emery recuperaría a Victor Lindelöf, que dejó buenas sensaciones en el último partido contra el Forest. Además del liderazgo de John McGinn, la creatividad de Morgan Rogers y los goles de Ollie Watkins, el mayor punto fuerte del Aston Villa es su entrenador, Unai Emery.

En la portería del conjunto de Emery estará un Emiliano Martínez que hace un año se despidió entre lágrimas de la afición del Aston Villa. Lo que parecía una salida cantada, no se concretó y 365 días después, el portero argentino puede levantar su primer título europeo. "Estoy muy orgulloso de quedarme, tomé la decisión correcta", ha manifestado antes de la final.

Por lo que se refiere al Friburgo, el conjunto alemán llega con mucha confianza en sus posibilidades, ya que en Europa ha ofrecido sus mejores actuaciones. Julian Schuster ha tenido que modificar su alineación titular a finales de temporada tras la fractura de clavícula de Yuito Suzuki, pero, por lo demás, todos los jugadores están disponibles.

Alineaciones probables:

Friburgo: Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Hölfer, Grifo; Matanović.

Aston Vila: Dibu Martínez; Digne, Konsa, Pau Torres, Cash; Lindelöf, Tielemans; McGinn, Rogers, Emi Buendía; Watkins.

Árbitro: Francois Letexier (francés)

Estadio: Tüpraş Stadyumu (Estambul)

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Horario: 21.00h