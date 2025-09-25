El último servicio de Mella al Dépor: once de la jornada y 'MVP' según la estadística avanzada

David Mella ya está en Chile en busca de traer a casa el Mundial sub 20, que arrancará, para la rojita, el domingo a las 22.00 (hora española) ante Marruecos. Antes de volar, el canterano fue clave para vencer al Huesca, anotando un doblete que le sitúa ahora en el once de la jornada para LaLiga Hypermotion. Además, según los datos avanzados de Sofascore, el jugador obtuvo la mayor media de la semana en la categoría, con un 9.1 de valoración.

Antonio Hidalgo ha recuperado la mejor versión de David Mella, quien se ha ido al Mundial sub 20 con una amplia sonrisa en su rostro tras comenzar la temporada desde el banquillo, algo poco habitual para un chico que ha quemado con voracidad etapas. En el 3-4-3, el técnico de Canovelles le ha encontrado un espacio como carrilero en el que puede explotar toda su velocidad y compaginar campo con Ximo Navarro y Luismi Cruz, un triángulo ganador en la diestra blanquiazul.

Los frutos llegaron en forma de goles el pasado viernes, en el partido de la sexta jornada entre el Deportivo y el Huesca, que acabó con goleada local (4-0). Mella fue protagonista con dos dianas que sentenciaron el duelo antes del descanso. La primera, tras una gran carrera y aprovechar un despiste rival. En su segundo tanto combinó con Luismi Cruz para terminar batiendo al meta rival en un mano a mano que definió a las mil maravillas.

Mella, en el once de la jornada de Segunda

LaLiga ha incluido a David Mella en el once de la jornada 6 tras los votos de la afición. Un equipo con una fuerte presencia de la UD Las Palmas, que cuenta con hasta cuatro jugadores. El resto queda más repartido, si bien el Almería sitúa a dos. Albacete, Cádiz, Valladolid, Eibar y el propio Dépor, representados en el equipo ideal de la sexta fecha.

Para el canterano blanquiazul es la primera vez esta temporada, aunque en otras jornadas han aparecido futbolistas como Luismi Cruz, Eddahchouri o Dani Barcia, entre otros. El buen inicio de curso sitúa al Deportivo líder de la competición.

La estadística avanzada sitúa al extremo como el mejor valorado de la jornada 6

El buen hacer de David Mella también se ve reflejado en la estadística avanzada. La aplicación de fútbol Sofascore, que recopila y puntúa a futbolistas gracias a métricas avanzadas que recopila de StatsPerfom o InStats, entre otras, sitúa al zurdo como el mejor futbolista de la sexta jornada, con un 9.1 de valoración, por encima de todos sus competidores.

Mella figura, por tanto, en un once que se realiza en base a los datos obtenidos del rendimiento.

Vía: La Opinión A Coruña