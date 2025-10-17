El último grito de ayuda de Aaron Ramsey, exjugador del Arsenal, para encontrar a su perro: "Ofrezco 10 mil dólares de recompensa"

Aaron Ramsey, el reconocido futbolista de los Pumas de la UNAM y exjugador de clubes como Arsenal y Juventus, está atravesando un momento particularmente difícil. Desde hace más de una semana, el mediocampista británico ha estado solicitando ayuda por todos los medios posibles tras la desaparición de su querida mascota, Jeilo, un perro de raza Beagle. La pérdida ha generado una gran preocupación en su familia, y Ramsey ha utilizado sus redes sociales como plataforma principal para intentar localizar a su compañero peludo.

La situación ha alcanzado tal grado de desesperación que el jugador ha decidido ofrecer una recompensa de 10 mil dólares a cualquier persona que pueda proporcionar información que ayude a encontrar a Jeilo. El Beagle requiere medicación, lo que añade urgencia a la búsqueda. Por ello, Ramsey convocó a una búsqueda masiva en Guanajuato, el estado mexicano donde su perro se perdió y donde fue visto por última vez.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el centrocampista expresó: "Estamos desconsolados. Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor". Las palabras reflejan la profunda tristeza que siente el futbolista, consciente de que la pérdida de una mascota es, para muchos, comparable a perder a un miembro más de la familia.

Un último grito de esperanza

La familia de Ramsey ha compartido su angustia a través de historias de Instagram, reiterando su llamado a la comunidad para que se unan en la búsqueda. En otro mensaje, escribió: "Si tienes alguna novedad sobre nuestra Jeilo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros". Este mensaje se convirtió en un grito de esperanza, buscando movilizar a seguidores y vecinos para localizar al Beagle desaparecido.

La situación de Ramsey no solo evidencia el vínculo emocional que los dueños desarrollan con sus mascotas, sino también la solidaridad que se puede generar cuando alguien atraviesa un momento difícil. La expectativa ahora recae en que la comunidad y las autoridades locales puedan ayudar a que Jeilo regrese sano y salvo a los brazos de su familia.

Toda la suerte del mundo para Aaron Ramsey y su búsqueda, esperando que pronto puedan reunirse nuevamente con su querido 'Halo'.